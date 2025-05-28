Мебель выглядит как из бутика, а потрачены копейки — рассказываем, как сделать так же

2:43 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Старая мебель больше не радует глаз, но выбрасывать жалко? Есть решение! Даже без художественных навыков вы можете превратить обычный шкаф или комод в стильный акцент интерьера. Главное — немного фантазии и правильный подход.

Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Синий диван

Яркие контрастные линии

Один из самых простых способов обновить мебель — покрасить её. Но если хочется добавить оригинальности, попробуйте создать контрастные полосы. Возьмите малярный скотч, наклейте его по выбранному узору, закрасьте пространство между линиями, а потом аккуратно удалите ленту. Получится свежо, смело и эффектно.

Узоры через трафарет

Тем, кто хочет чего-то более художественного, подойдёт трафаретная роспись. С помощью готовых или самодельных шаблонов можно нанести на фасады изящные орнаменты, геометрию или имитацию ручной росписи. Это идеальный способ декора без риска испортить изделие.

Декупаж: когда хочется уюта

Декупаж — проверенный и несложный способ украсить мебель. Используются тонкие салфетки с узорами, которые приклеиваются к поверхности и закрепляются лаком. Особенно хорошо работает на фасадах и ящиках: визуально мебель становится более уютной и нарядной.

Что делать с остатками обоев

После ремонта часто остаются обрезки красивых обоев. Не спешите их выбрасывать! Оклейте ими фасады мебели или внутренние стенки полок. Цвет мебели при этом можно подкрасить, чтобы он перекликался с узором обоев. Это простой способ добавить интерьеру изюминку.

Эффект золота: просто и со вкусом

Хотите добавить немного шика? Используйте золотую поталь. Она продаётся в виде тончайших листов и легко наносится на гладкую поверхность. Отличный вариант для маленьких предметов вроде прикроватных тумбочек или консоли. Можно комбинировать с краской — получится особенно выразительно.

Рельефные узоры из потали

Для более выразительного эффекта сделайте рельефный орнамент с помощью шпатлёвки по трафарету, а сверху покройте его поталью. Сквозь тонкий золотой слой будут проступать очертания узора — выглядит дорого и стильно. Яркая краска основания только усилит контраст.

Вагонка для уюта

Интересный приём — отделка задней стенки мебели вагонкой. Это добавит текстуры и "тепла" даже самому простому буфету. Подберите древесину нужного оттенка, обработайте маслом с воском — и мебель заиграет новой жизнью.

Уточнения

Деко́р (лат. decor - приличие, пристойность, совместимость) — в традиционном значении под декором понимают совокупность элементов, составляющих внешнее оформление архитектурного сооружения, его интерьеров, а также предметов быта, изделий декоративно-прикладного искусства.



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