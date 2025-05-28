Мебель выглядит как из бутика, а потрачены копейки — рассказываем, как сделать так же

Старая мебель больше не радует глаз, но выбрасывать жалко? Есть решение! Даже без художественных навыков вы можете превратить обычный шкаф или комод в стильный акцент интерьера. Главное — немного фантазии и правильный подход.
Один из самых простых способов обновить мебель — покрасить её. Но если хочется добавить оригинальности, попробуйте создать контрастные полосы. Возьмите малярный скотч, наклейте его по выбранному узору, закрасьте пространство между линиями, а потом аккуратно удалите ленту. Получится свежо, смело и эффектно.
Тем, кто хочет чего-то более художественного, подойдёт трафаретная роспись. С помощью готовых или самодельных шаблонов можно нанести на фасады изящные орнаменты, геометрию или имитацию ручной росписи. Это идеальный способ декора без риска испортить изделие.
Декупаж — проверенный и несложный способ украсить мебель. Используются тонкие салфетки с узорами, которые приклеиваются к поверхности и закрепляются лаком. Особенно хорошо работает на фасадах и ящиках: визуально мебель становится более уютной и нарядной.
После ремонта часто остаются обрезки красивых обоев. Не спешите их выбрасывать! Оклейте ими фасады мебели или внутренние стенки полок. Цвет мебели при этом можно подкрасить, чтобы он перекликался с узором обоев. Это простой способ добавить интерьеру изюминку.
Хотите добавить немного шика? Используйте золотую поталь. Она продаётся в виде тончайших листов и легко наносится на гладкую поверхность. Отличный вариант для маленьких предметов вроде прикроватных тумбочек или консоли. Можно комбинировать с краской — получится особенно выразительно.
Для более выразительного эффекта сделайте рельефный орнамент с помощью шпатлёвки по трафарету, а сверху покройте его поталью. Сквозь тонкий золотой слой будут проступать очертания узора — выглядит дорого и стильно. Яркая краска основания только усилит контраст.
Интересный приём — отделка задней стенки мебели вагонкой. Это добавит текстуры и "тепла" даже самому простому буфету. Подберите древесину нужного оттенка, обработайте маслом с воском — и мебель заиграет новой жизнью.
Деко́р (лат. decor - приличие, пристойность, совместимость) — в традиционном значении под декором понимают совокупность элементов, составляющих внешнее оформление архитектурного сооружения, его интерьеров, а также предметов быта, изделий декоративно-прикладного искусства.
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