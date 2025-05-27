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Трубы, которые пахнут хуже свалки? Вот что делать, чтобы спасти кухню и ванную

1:44
Недвижимость

Проблема неприятного запаха из труб знакома каждому. Виной тому — накопившиеся волосы, жир, остатки еды и даже пыль. И если ничего не предпринимать, зловоние быстро распространится по всей кухне или ванной.

Слив
Фото: Wikimedia Commons by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Слив

Хорошая новость: есть способ быстро и без химии вернуть свежесть.

Метод №1: классика — сода, уксус и кипяток

  • Всыпьте в слив 1 стакан пищевой соды и оставьте на 10 минут.
  • Влейте 1 стакан белого уксуса и подождите ещё 15 минут.
  • Завершите процедуру, добавив 2 стакана кипятка.

Сода очищает и дезодорирует, уксус растворяет отложения, а кипяток смывает всё лишнее. Повторяйте раз в неделю — и неприятный запах не вернётся.

Метод №2: кубики свежести с лимоном

Что потребуется:

  • Цедра 1 лимона
  • 1/2 стакана уксуса
  • Измельчите кожуру и смешайте с уксусом. Разлейте по формочкам и заморозьте.

Получившиеся кубики можно кидать прямо в слив. После этого — кипяток. Повторяйте каждый день до исчезновения запаха.

Метод №3: лимон + соль = мощный дуэт

Для тех, кто любит простоту:

  • 1/2 стакана крупной соли
  • 1 стакан лимонного сока
  • 1 литр кипятка

Сначала влейте соль с соком в трубу и подождите 10-15 минут. Затем залейте кипятком. Эффект свежести наступает почти мгновенно.

Эти методы просты, безопасны и не требуют покупки дорогостоящих средств. Главное — регулярность. И тогда ваша ванная и кухня всегда будут пахнуть чистотой.

Уточнения

Со́да — общее название технических натриевых солей угольной кислоты.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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