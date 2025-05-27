Трубы, которые пахнут хуже свалки? Вот что делать, чтобы спасти кухню и ванную

Проблема неприятного запаха из труб знакома каждому. Виной тому — накопившиеся волосы, жир, остатки еды и даже пыль. И если ничего не предпринимать, зловоние быстро распространится по всей кухне или ванной.
Хорошая новость: есть способ быстро и без химии вернуть свежесть.
Сода очищает и дезодорирует, уксус растворяет отложения, а кипяток смывает всё лишнее. Повторяйте раз в неделю — и неприятный запах не вернётся.
Что потребуется:
Получившиеся кубики можно кидать прямо в слив. После этого — кипяток. Повторяйте каждый день до исчезновения запаха.
Для тех, кто любит простоту:
Сначала влейте соль с соком в трубу и подождите 10-15 минут. Затем залейте кипятком. Эффект свежести наступает почти мгновенно.
Эти методы просты, безопасны и не требуют покупки дорогостоящих средств. Главное — регулярность. И тогда ваша ванная и кухня всегда будут пахнуть чистотой.
Со́да — общее название технических натриевых солей угольной кислоты.
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Её боятся даже тигры. Этот зверь кажется небольшим, но способен прогнать волков, забрать добычу у медведя и выжить там, где другим не выжить.