Трубы, которые пахнут хуже свалки? Вот что делать, чтобы спасти кухню и ванную

1:44 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Проблема неприятного запаха из труб знакома каждому. Виной тому — накопившиеся волосы, жир, остатки еды и даже пыль. И если ничего не предпринимать, зловоние быстро распространится по всей кухне или ванной.

Фото: Wikimedia Commons by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Слив

Хорошая новость: есть способ быстро и без химии вернуть свежесть.

Метод №1: классика — сода, уксус и кипяток

Всыпьте в слив 1 стакан пищевой соды и оставьте на 10 минут.

Влейте 1 стакан белого уксуса и подождите ещё 15 минут.

Завершите процедуру, добавив 2 стакана кипятка.

Сода очищает и дезодорирует, уксус растворяет отложения, а кипяток смывает всё лишнее. Повторяйте раз в неделю — и неприятный запах не вернётся.

Метод №2: кубики свежести с лимоном

Что потребуется:

Цедра 1 лимона

1/2 стакана уксуса

Измельчите кожуру и смешайте с уксусом. Разлейте по формочкам и заморозьте.

Получившиеся кубики можно кидать прямо в слив. После этого — кипяток. Повторяйте каждый день до исчезновения запаха.

Метод №3: лимон + соль = мощный дуэт

Для тех, кто любит простоту:

1/2 стакана крупной соли

1 стакан лимонного сока

1 литр кипятка

Сначала влейте соль с соком в трубу и подождите 10-15 минут. Затем залейте кипятком. Эффект свежести наступает почти мгновенно.

Эти методы просты, безопасны и не требуют покупки дорогостоящих средств. Главное — регулярность. И тогда ваша ванная и кухня всегда будут пахнуть чистотой.

Уточнения

Со́да — общее название технических натриевых солей угольной кислоты.



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