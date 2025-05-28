Ваше рабочее место станет уютнее дивана — вот что нужно добавить прямо сейчас

После праздников вернуться к работе бывает особенно трудно. Хочется продолжить отдых, а рабочий настрой где-то затерялся между мандаринами и оливье. Но есть простой способ вернуть себе продуктивность — переосмыслить пространство, где вы работаете.
В конце декабря многие подводят итоги и строят планы. Часто цели записываются в блокноте или на листке, который потом теряется среди других дел.
Оформите свои намерения красиво. Сделайте постер с целями на год, вставьте его в рамку и повесьте над столом. Формат выбирайте по настроению — строгий список задач или вдохновляющая фраза. Главное — видеть каждый день то, что действительно важно.
Рабочее место не должно быть стерильным и скучным. Добавьте уюта:
Такие мелочи создают настроение и делают рабочий день приятнее.
Короткий световой день и пасмурная погода угнетают. Добавьте света! Используйте:
Чем светлее — тем бодрее вы себя чувствуете и тем меньше устают глаза.
После того как исчез новогодний декор, квартира может показаться пустой. Чтобы не потерять праздничное настроение, добавьте немного цвета:
Смену акцентов полезно делать регулярно: мозгу нравится новизна.
Не надо ждать магической даты, чтобы начать заботиться о себе. Начните с простого:
Так вы сформируете полезные привычки без давления.
Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.
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