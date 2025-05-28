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Ваше рабочее место станет уютнее дивана — вот что нужно добавить прямо сейчас

2:22
Недвижимость

После праздников вернуться к работе бывает особенно трудно. Хочется продолжить отдых, а рабочий настрой где-то затерялся между мандаринами и оливье. Но есть простой способ вернуть себе продуктивность — переосмыслить пространство, где вы работаете.

Компьютер
Фото: unsplash.com by Luke Chesser, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Компьютер

Пусть цели всегда будут перед глазами

В конце декабря многие подводят итоги и строят планы. Часто цели записываются в блокноте или на листке, который потом теряется среди других дел.

Оформите свои намерения красиво. Сделайте постер с целями на год, вставьте его в рамку и повесьте над столом. Формат выбирайте по настроению — строгий список задач или вдохновляющая фраза. Главное — видеть каждый день то, что действительно важно.

Комфорт начинается с мелочей

Рабочее место не должно быть стерильным и скучным. Добавьте уюта:

  • Тёплый плед на спинку кресла.
  • Коврик под ноги — чтобы не мёрзли.
  • Ароматическая свеча с потрескивающим фитилем.

Такие мелочи создают настроение и делают рабочий день приятнее.

Свет — ваш главный помощник зимой

Короткий световой день и пасмурная погода угнетают. Добавьте света! Используйте:

  • Бра и торшеры.
  • Лампочки 500-600 Лм — они дают яркое, "дневное" освещение.
  • Светильники на прищепках — для книжных полок и уголков.

Чем светлее — тем бодрее вы себя чувствуете и тем меньше устают глаза.

Цвет как способ борьбы с апатией

После того как исчез новогодний декор, квартира может показаться пустой. Чтобы не потерять праздничное настроение, добавьте немного цвета:

  • Яркие канцелярские мелочи.
  • Ваза с живыми цветами.
  • Гирлянда или постер на стене.

Смену акцентов полезно делать регулярно: мозгу нравится новизна.

Здоровье — каждый день, а не "с понедельника"

Не надо ждать магической даты, чтобы начать заботиться о себе. Начните с простого:

  • Поставьте на стол бутылку с водой.
  • Замените кресло на ортопедическое.
  • Освободите немного места, чтобы потянуться в перерыве.

Так вы сформируете полезные привычки без давления.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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