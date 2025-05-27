Дыра, которая решает судьбу холодильника: одна ошибка — и техника сдастся

1:55 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Маленькое отверстие в самом низу холодильника кажется незначительной деталью. Но именно оно может продлить срок службы прибора, избавить от неприятного запаха и защитить продукты от влаги и плесени. И да — чаще всего именно это отверстие становится причиной затопленного холодильника.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Девушка ест ночью

Что это за отверстие

Если вы заглянете вглубь задней стенки холодильной камеры, то заметите маленькую ямку. Это не брак и не случайность. Перед вами — сливной канал, который собирает конденсат, образующийся на стенках при охлаждении. По нему вода стекает в специальный контейнер у компрессора, где испаряется благодаря его теплу.

Так холодильник избавляется от излишней влаги и сохраняет стабильный микроклимат внутри. Простая, но гениальная система.

Когда начинается беда

Проблема в том, что это отверстие очень легко забить — его засоряют пыль, крошки, остатки еды и даже плесень. В результате вода не уходит, а скапливается на дне. Образуется лужа, продукты становятся влажными, появляется затхлый запах. Длительное игнорирование проблемы может привести к повреждению деталей и образованию наледи.

Как понять, что слив засорился

Вот признаки, которые стоит проверить:

На дне камеры регулярно появляется вода.

Еда влажная, хотя ничего не проливалось.

Из холодильника пахнет сыростью.

Проверьте слив: налейте туда чайную ложку воды. Если жидкость уходит легко — всё в порядке. Если стоит или исчезает медленно — пора прочистить.

Как предотвратить засор

Достаточно раз в месяц протирать отверстие ватной палочкой или промывать его тёплой водой с содой. Это займёт меньше минуты, но избавит вас от множества проблем в будущем.

Уточнения

Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере.



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