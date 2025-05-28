Детская, в которой ребёнок растёт счастливым — секрет в одном решении

1:59 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Когда ребёнок идёт в школу, его комната превращается не просто в спальню, а в настоящий многофункциональный мир. Здесь он учится, отдыхает, играет и растёт. И интерьер должен справляться со всеми этими задачами.

Фото: https://commons.wikimedia.org by TheRegentsInternationalSchoolBangkok, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ комната школьника

Комната для школьника: с чего начать

Для начала — зонирование. Даже в небольшой комнате важно выделить уголок для занятий и отдельную зону для отдыха. Помогут подиум, перегородки, цветовая отделка и удобные стеллажи.

Если детей двое — каждому своё. Пусть это будет своя кровать, полочка или пуф. Одинаковую мебель можно разнообразить с помощью декора.

Цвет, который не утомляет

Выбирайте оттенки, подходящие к размеру комнаты и возрасту ребёнка. Светлые расширяют пространство, тёмные и яркие — только в качестве акцентов. Избегайте слишком кричащих цветов — они утомляют.

Мебель: база, которая нужна всем

Вот минимальный список:

Удобная кровать.

2-3 системы хранения.

Рабочий стол с хорошим светом.

Игровая зона (даже если она уже совсем маленькая).

Если у ребёнка есть хобби — организуйте отдельное место для него. А подростку добавьте полки для коллекций или мини-зону для общения с друзьями.

Планировка: мальчики и девочки — по-разному

Мальчики часто гиперактивны. Оставьте свободное пространство, поставьте шведскую стенку, оформите карту мира на стене или звёздное небо на потолке. Важно продумать и удобное хранение для спортивного инвентаря.

Девочки любят уют. Нежные, припылённые тона, мини-гардероб вместо шкафа, разные органайзеры — всё это создаёт гармоничное и стильное пространство. И пусть интерьер легко трансформируется — ведь вкусы быстро меняются.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.



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