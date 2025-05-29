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Как цвет вашей террасы может отпугнуть комаров: правильные оттенки играют роль репеллента

2:35
Недвижимость

Лето уже близко, и многие из нас планируют проводить больше времени на свежем воздухе. Однако вместе с теплом приходят и комары, которые могут испортить отдых.

Терраса к дому
Фото: commons.wikimedia.org by Светлана Глазкина, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Терраса к дому

Мы часто полагаем, что репелленты и сетки — это единственные способы защиты, но выбор цвета для вашего открытого пространства тоже имеет значение. Некоторые цвета привлекают насекомых больше, чем другие. Поэтому, если вы планируете ремонт сада или террасы, стоит учитывать это, а также выбирать растения, которые отпугивают комаров, напоминает bovary.gr.

Какие цвета не стоит использовать, чтобы не привлекать комаров

Когда мы выбираем цвета для декора, мы обычно думаем об эстетике. Но некоторые цвета особенно привлекают комаров, особенно в сумерках, когда они наиболее активны.

Хотя нет строгих ограничений на оттенки, лучше избегать определенных цветов в жаркие дни, чтобы отпугнуть комаров.

Комары предпочитают тёмные и тёплые цвета. Чёрный, красный и оранжевый находятся в верхней части списка. Эти цвета поглощают свет и тепло, создавая более привлекательную для насекомых микросреду.

Это значит, что если у вас есть терраса или сад, лучше избегать этих оттенков для дверей, стен и других наружных элементов. Также желательно не использовать подушки, зонты или обивку этих цветов на открытом воздухе.

Защитные цвета: белый, светло-голубой или мятно-зелёный

Напротив, есть цвета, которые могут служить естественными репеллентами. Светлые цвета, такие как белый, небесно-голубой или мятно-зелёный, менее привлекательны для комаров.

Кроме того, эти цвета лучше отражают солнечный свет, что помогает сохранять прохладу в помещениях на открытом воздухе. Использование натуральных материалов, таких как подушки из натуральных волокон, не только отпугнёт комаров, но и обеспечит устойчивость к высоким температурам.

Украшения также могут играть важную роль в защите от комаров. Выбирая правильные цвета для вашего открытого пространства, вы не только создадите приятную атмосферу, но и улучшите качество жизни.

И помните: чёрный цвет лучше подходит для одежды, а не для стен. Красный цвет хорош для цветов, но не для патио. Выбирайте светлые тона, чтобы защитить себя от комаров.

Уточнения

Кровососу́щие комары́ или комары́, или настоящие комары (лат. Culicidae) — семейство двукрылых насекомых, принадлежащих к группе длинноусых (Nematocera), самки имаго которых в большинстве случаев являются компонентом комплекса гнуса.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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