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Два санузла — это только начало: москвичи шокировали требованиями к обычной квартире

1:44
Недвижимость

Согласно опросу, проведенному девелоперской компанией Tekta Group совместно с платформой Яндекс Взгляд, значительная часть москвичей (40%) считают, что для комфортного проживания семьи с одним ребенком нужна квартира с двумя спальнями и объединенной кухней-гостиной.

Квартира
Фото: https://stroi.mos.ru/gallery/4554 is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Квартира

Еще 32% респондентов полагают, что стандартной двухкомнатной квартиры будет достаточно для семьи из трех человек. Только 5% опрошенных готовы рассмотреть вариант проживания в студии.

Большинство жителей столицы (более 42%) считают, что площадь квартиры должна быть не менее 86-100 квадратных метров. Тем не менее, четверть опрошенных считают приемлемой площадь от 56 до 70 квадратных метров, а еще 24% предпочитают квартиры площадью 71-85 квадратных метров.

Среди дополнительных удобств в семейной квартире наиболее востребованным оказался второй санузел (45% опрошенных). Также 44% респондентов указали на необходимость наличия балкона, а 39% — кладовой. Возможность выбрать несколько вариантов одновременно была предусмотрена в опросе, уточняет Газета.Ru.

Ключевым элементом инфраструктуры в жилом комплексе для семей с детьми стала детская площадка, о которой заявили 67% опрошенных. Треть москвичей также отметили важность наличия колясочной, мест для хранения и игровой комнаты. Наименее востребованным объектом на территории ЖК стал частный детский сад, который необходим всего 18% респондентов.

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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