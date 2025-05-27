Кондиционеры выходят из моды: теперь это новый тренд

1:13 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Кондиционеры, которые вставляются в окно, снова становятся популярными. Раньше все от них отказывались и ставили модные сплит-системы, но теперь ситуация меняется. Оказалось, что старые добрые оконники во многом удобнее и выгоднее.

Фото: commons.wikimedia.org by Nuorese 95, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ кондиционер

Главная причина — деньги. Современные кондиционеры дорогие сами по себе, плюс их сложно устанавливать — нужно вызывать мастеров, платить за монтаж. А оконный кондиционер можно поставить самому, и стоит он в разы дешевле. Электричества он тоже жрет меньше, что важно, когда тарифы постоянно растут.

Еще один плюс — простота. Нет никаких сложных трубок, наружных блоков и прочей возни. Вставил в окно, включил в розетку — и работает. Если надо переехать или убрать на зиму — никаких проблем. Для тех, кто снимает квартиру, это вообще идеальный вариант.

Современные модели стали лучше, чем раньше. Они теперь тише, есть даже такие, которыми можно управлять со смартфона. Да, они все равно шумят сильнее сплит-систем, но не так, как древние советские "оконники", которые гудели, как трактор.

Уточнения

Кондиционе́р (англ. conditioner) — устройство для поддержания оптимальных климатических условий в помещениях строительных сооружений, транспортных средств и другой техники.



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