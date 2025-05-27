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Превратите старую сковороду в антипригарную: нужно всего 2 ингредиента

2:00
Недвижимость

Сковорода с антипригарным покрытием — вещь, которую на кухне не замечаешь до тех пор, пока она не начнет вести себя как обычная — еда липнет, мыть сложно, вид у нее усталый. Хотя производители обещают, что сковорода прослужит долго и переживет любые кулинарные подвиги, каждый, кто хоть раз жарил яичницу, знает: со временем волшебство покрытия уходит.

Сковорода
Фото: freepik by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сковорода

Это нормально — срок службы антипригарного слоя не бесконечен. Но есть способ вдохнуть в такую посуду вторую жизнь и снова готовить на ней, как будто она только из коробки.

Чтобы вернуть старой сковороде антипригарные свойства, вам не нужно ничего экзотического — только немного масла и соли. Главное, чтобы сковорода была чистая и полностью сухая. Прогрейте ее на среднем огне — так раскроются микропоры стали, после чего налейте масло — немного, ровно столько, чтобы покрыть дно, и добавьте щепотку соли. Оставьте эту смесь нагреваться, пока масло буквально не начнет подгорать. Именно в этот момент формируется тончайшая пленка, которая будет работать как новое антипригарное покрытие.

Не отходите от плиты: перегретое масло опасно, а сковороды, оставленные без присмотра, — еще больше. Когда масло потемнеет, снимите сковороду с огня, аккуратно перелейте горячее содержимое в подходящую емкость, а саму поверхность протрите бумажным полотенцем. Финальный шаг — еще раз прогреть пустую сковороду в течение нескольких минут, дать ей остыть, снова протереть — и можно готовить.

Этот способ не подходит для сковород из открытой стали, и использовать его можно нечасто — раз в несколько месяцев, в зависимости от того, как активно вы пользуетесь посудой. После такой "спа-процедуры" еда снова перестанет прилипать, а вы получите ещё немного времени, прежде чем сковородку действительно придётся отправить на пенсию.

Уточнения

Сковорода́ — посуда для (в основном) жарки (жарения), тушения, выпекания и разогрева пищи. Имеет, как правило, круглую форму.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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