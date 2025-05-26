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Возвращение легенды: почему диван Togo снова в моде спустя 50 лет

3:05
Недвижимость

Дизайнеры интерьеров всё чаще обращаются к эстетике 70-х, и один из ярких символов этой эпохи — культовый диван Togo — вновь в центре внимания. Спустя пять десятилетий после своего дебюта он не просто не утратил актуальности, а стал образцом того, как винтажный дизайн может сочетаться с современным образом жизни.

Диван
Фото: flickr.com by Dan Kamminga, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Диван

История дивана Togo: от скепсиса до культового статуса

Модель Togo была создана французским дизайнером Мишелем Дюкаруа в 1973 году для бренда Ligne Roset. В момент появления её необычная форма вызвала неоднозначную реакцию. Но уже вскоре диван получил признание, включая престижную дизайнерскую премию Рене Габриэля, и стал фирменной иконой бренда.

На парижском Салоне искусств 1973 года Togo стал одним из самых обсуждаемых экспонатов. Тогда он олицетворял отказ от традиционных форм и стремление к свободе — идею, которая остаётся актуальной и сегодня.

Что делает Togo особенным?

Этот диван узнают по характерной низкой посадке, "мятой" форме и полному отсутствию жёсткого каркаса. Он полностью изготовлен из пенополиэстера разной плотности, что обеспечивает мягкость и гибкость. Весит он около 15 кг — это значительно легче большинства классических моделей.

Его конструкция словно обнимает сидящего — не случайно его часто описывают как "мебель для отдыха на уровне пола". Такая концепция идеально вписывается в современную тенденцию к расслабленному, уютному интерьеру.

Актуальность вне времени

Togo не просто пережил модные циклы — он сумел вписаться в них заново. Его можно встретить в минималистичных квартирах, в эклектичном декоре, в винтажных пространствах и даже в ультрасовременных интерьерах. Доступный в различных конфигурациях, включая одно- и трёхместные версии, с подлокотниками и без, а также в модульном исполнении, он даёт полную свободу комбинирования.

В 2007 году Ligne Roset даже выпустила "Mini Togo" — версию для детей от 5 до 12 лет. Это подтверждает универсальность формы и её адаптивность к любым возрастам и стилям.

Стоит ли он своих денег?

Подлинный Togo — это инвестиция. Его стоимость может быть выше средней по рынку, но за ней скрываются долговечность, комфорт и репутация. Те, кто ищет альтернативы, нередко обращаются к винтажным рынкам, шоурумам с бывшей в употреблении мебелью или аналогам, вдохновлённым оригинальной формой.

Диван становится особенно привлекательным на фоне популярности мягкой модульной мебели: в мире, где "выдвижной диван" доминирует в практическом дизайне, Togo предлагает эстетичный, но не менее функциональный выбор.

Уточнения

Дива́н (от ср.-франц. divan — ложе) — жёсткий, полужёсткий, полумягкий или мягкий предмет мебели со спинкой, предназначенный для сидения одного и/или нескольких человек. 

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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