Обычный флакон от духов может стать стильным декором — вот как его использовать

2:31 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Если у вас дома остались пустые флаконы от любимых духов, не спешите отправлять их в мусор. Дизайнеры и ценители креативных деталей уверяют: такие вещи — настоящее сокровище, особенно если речь идёт о винтажных или лимитированных сериях.

Фото: freepik.com by mrsiraphol, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Парфюм

Многие духи выпускаются в флаконах, которые сами по себе можно считать предметами искусства. Прочные стеклянные бутылочки с изысканными крышками и декоративными элементами легко становятся частью интерьера. Более того, если флакон от редкого аромата, его можно даже перепродать — коллекционеры охотно ищут такие экземпляры.

Но даже если речь идёт не о дорогом бренде, повторное использование этих ёмкостей помогает сократить отходы. Это и красиво, и экологично.

Когда аромат уже закончился, сам флакон ещё может многое. Его можно использовать как мини-вазу для одного или нескольких цветков — живых или сушёных. Это добавит утончённости прикроватной тумбочке или полке в ванной.

Не менее изящный вариант — создать из флакона аромадиффузор. Нужно всего лишь налить внутрь немного эфирного масла, добавить воды и вставить несколько бамбуковых палочек. Получается не только красиво, но и функционально.

Некоторые оставляют распылитель и переливают внутрь масла для тела, лосьоны или домашние духи. Такой способ позволяет продлить жизнь бутылочки и отказаться от лишнего пластика.

Флаконы от духов могут стать оригинальной частью вашего декора. Их используют в качестве подсвечников: достаточно снять пульверизатор, влить растопленный воск и вставить фитиль. Получится авторская свеча с нотками роскоши.

А ещё в них можно упаковать необычные подарки. Наполните флакон солью для ванн, блёстками, ароматическими маслами или миниатюрными композициями и оформите его красивой лентой. Такой презент точно не останется незамеченным.

Перед тем как использовать флакон повторно, его нужно аккуратно очистить. Снимите распылитель или крышку с помощью пинцета. Затем промойте ёмкость тёплой водой с уксусом или спиртом, чтобы удалить остатки аромата. Для внутренней чистки подойдёт ватная палочка или мини-щётка. После этого дайте флакону полностью высохнуть.

Уточнения

Духи́ (фр. parfum, extrait) — парфюмерное средство в виде спиртового или водно-спиртового раствора, содержащее 10—30 % (и более, по массе) душистых веществ.



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