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Завещание гения балета: что оставил после себя великий Григорович и кто получит его миллионы

3:26
Недвижимость

На этой неделе Москва простилась с Юрием Григоровичем — культовым балетмейстером и хореографом, чьи постановки стали частью мирового культурного наследия. Григорович скончался на 99-м году жизни. Его прах будет покоиться на Новодевичьем кладбище рядом с супругой, балериной Наталией Бессмертновой. Прямых наследников у мэтра не было, но его имущество вызывает немалый интерес.

Юрий Григорович
Фото: commons.wikimedia.org by karel leermans, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Юрий Григорович

Наследство в сердце Москвы

Одной из самых ценных частей имущества Григоровича считается квартира в историческом доходном доме на Сретенском бульваре. В 1970-х годах знаменитому хореографу предоставили жильё за выдающиеся заслуги. Для этого даже расселили коммуналку в особняке страхового общества "Россия", возведённого в начале XX века.

Площадь квартиры — 177 квадратных метров, высота потолков — до четырёх метров. По словам риэлторов, такая недвижимость стоит от 200 до 300 миллионов рублей, в зависимости от состояния и расположения в доме. Впрочем, некоторые эксперты не исключают, что цена может быть ещё выше.

Балетное наследие

Постановки Григоровича вошли в золотой фонд мирового балета. Легендарные версии "Спартака", "Лебединого озера" и других балетов десятилетиями идут на главных сценах мира. Теоретически, авторские права на такие произведения могут приносить десятки миллионов рублей.

Однако, как напоминают юристы, большая часть работ Григоровича была создана в стенах Большого театра, а значит, официально считается служебной. Исключительные права принадлежат театру, и судьба будущих отчислений остаётся под вопросом. Сам маэстро уже сталкивался с подобными спорами — в 1990-х между ним и театром возник конфликт по поводу выплат, который впоследствии удалось урегулировать.

Кто станет наследником

Согласно официальной информации, Григорович не имел детей, а его супруга ушла из жизни ранее. Это означает отсутствие наследников первой очереди. По закону, в таких случаях право на наследство получают родственники второй очереди — братья, сёстры, племянники.

Юрист Александр Хаминский поясняет: если у наследодателя был единственный племянник, то именно он и получает всё имущество — при условии отсутствия завещания. Однако, как выяснилось, завещание всё-таки было, сообщает сайт aif.ru.

Кому Григорович доверил свою память и имущество

По данным источников, у Григоровича действительно был племянник по линии сестры — Николай. Он не связан с балетом, но, как сообщается, на протяжении многих лет поддерживал и заботился о знаменитом родственнике. Именно его имя фигурирует в завещании, составленном самим хореографом.

Таким образом, Николай может стать полноправным наследником и квартиры, и возможных авторских отчислений. При этом, как отмечает юрист, иные претенденты могут рассчитывать на долю только в том случае, если находились на иждивении у Григоровича, что маловероятно.

Уточнения

Ю́рий Никола́евич Григоро́вич (2 января 1927, Ленинград — 19 мая 2025, Москва) — советский и российский хореограф, балетмейстер, артист балета, педагог, публицист.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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