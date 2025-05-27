Не бойтесь цвета: синий — новый нейтраль в интерьере

1:52 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Серый цвет долго оставался любимцем дизайнеров: нейтральный, стильный, универсальный. Но тренды меняются. И, как предсказывали стилисты, серый уходит с пьедестала. На его место уверенно заступает синий — живой, благородный и гибкий в применении. Он не просто вытесняет серый, а делает это с размахом.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Интерьер

Почему именно синий

Универсальность — темно-синий может заменить чёрный, а светлый оттенок создаёт ощущение простора и свежести.

Психологический комфорт — тёплые оттенки синего успокаивают и дарят уют, холодные — помогают сосредоточиться и способствуют глубокому сну.

Как выбрать нужный оттенок

Тёплый синий — отлично подойдёт для гостиной и кухни: создаёт уют и не кажется холодным.

Холодный синий — идеален для спальни, кабинета или ванной: расслабляет и визуально "охлаждает" пространство.

С какими цветами дружит

С белым — классическое сочетание для лёгких и стильных интерьеров.

С серым — мягкий переход из старого тренда в новый.

С древесными оттенками — синий подчёркивает тепло натуральных материалов.

С золотом и латунью — добавит роскоши и глубины.

Освещение имеет значение

Южные и западные окна делают синий ярче и насыщеннее.

Северная сторона и холодный свет придают синему фиолетовый оттенок — это стоит учитывать при выборе ламп и штор.

Синий — это не просто модный цвет. Это новая база для интерьеров, уставших от нейтральности. Он даёт интерьеру характер, не перегружая его. А значит, самое время обновить пространство — и сделать его глубже, ярче и живее.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior — внутренний мир, из лат. intrа — внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.



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