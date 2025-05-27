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Не бойтесь цвета: синий — новый нейтраль в интерьере

1:52
Недвижимость

Серый цвет долго оставался любимцем дизайнеров: нейтральный, стильный, универсальный. Но тренды меняются. И, как предсказывали стилисты, серый уходит с пьедестала. На его место уверенно заступает синий — живой, благородный и гибкий в применении. Он не просто вытесняет серый, а делает это с размахом.

Интерьер
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Интерьер

Почему именно синий

  • Универсальность — темно-синий может заменить чёрный, а светлый оттенок создаёт ощущение простора и свежести.

  • Психологический комфорт — тёплые оттенки синего успокаивают и дарят уют, холодные — помогают сосредоточиться и способствуют глубокому сну.

Как выбрать нужный оттенок

  • Тёплый синий — отлично подойдёт для гостиной и кухни: создаёт уют и не кажется холодным.

  • Холодный синий — идеален для спальни, кабинета или ванной: расслабляет и визуально "охлаждает" пространство.

С какими цветами дружит

  • С белым — классическое сочетание для лёгких и стильных интерьеров.

  • С серым — мягкий переход из старого тренда в новый.

  • С древесными оттенками — синий подчёркивает тепло натуральных материалов.

  • С золотом и латунью — добавит роскоши и глубины.

Освещение имеет значение

  • Южные и западные окна делают синий ярче и насыщеннее.

  • Северная сторона и холодный свет придают синему фиолетовый оттенок — это стоит учитывать при выборе ламп и штор.

Синий — это не просто модный цвет. Это новая база для интерьеров, уставших от нейтральности. Он даёт интерьеру характер, не перегружая его. А значит, самое время обновить пространство — и сделать его глубже, ярче и живее.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior — внутренний мир, из лат. intrа — внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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