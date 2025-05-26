Когда кухня становится сценой, а ванна — арт-объектом: история одного ремонта

2:28 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В самом сердце Турина, в историческом здании, команда KK Architecture под руководством архитектора Маурицио Пола воплотила в жизнь проект, который стал настоящим произведением искусства. Изначально планировалась лишь незначительная перепланировка спальни, но в итоге получился полноценный ремонт, который преобразил обычную квартиру в светлый, просторный и глубоко личный дом.

Фото: commons.wikimedia.org by Cabalist12, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Италия

Пространство, которое дышит

Основное внимание было уделено гостиной, ставшей центром всей квартиры. Удалив перегородку между кухней и гостиной, дизайнеры создали открытое и светлое пространство, где каждый уголок продуман до мелочей. Вместо традиционного коридора появился "антисанитарный" блок с минималистичной раковиной, который скрывает все необходимые коммуникации, не нарушая гармонии интерьера.

"Белый гигант" — архитектурная деталь и функциональный элемент

Одним из самых оригинальных решений стала "белая стена" между входом и гостиной. Этот монолитный элемент скрывает в себе шкафы, стиральную машину и другие предметы, решая проблему хранения и придавая интерьеру элегантный вид. Три открытые ниши, обращенные к дивану, позволяют разместить декоративные элементы, при этом все остальное остается скрытым.

Кухня как центр общения

Кухня стала настоящим сердцем дома. Большой остров с интегрированным столом служит не только местом для приготовления пищи, но и зоной для общения с друзьями и семьей. Контраст темного камня и белых фасадов, дополненный деревянными элементами, создает атмосферу уюта и тепла.

Спа-зона в ванной

Даже в небольшом пространстве ванной комнаты площадью всего 5 м² удалось разместить все необходимое: раковину, сантехнику, шкаф, душ и ванну. Черный мрамор Marquinia стал фоном для встроенной ванны и душевой зоны, разделенной стеклянной перегородкой, придавая помещению глубину и свет.

Ремонт, который вдохновляет

Этот проект демонстрирует, как можно преобразить пространство, сочетая функциональность и эстетику, не выходя за рамки бюджета. Каждое решение, от выбора материалов до расстановки мебели, было направлено на создание гармоничного и комфортного дома.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior — внутренний мир, из лат. intrа — внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.



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