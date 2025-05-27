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Всегда хочется есть? Эти 7 трюков помогут худеть без голода и срывов

3:15
Недвижимость

Ограничения, строгие диеты, режимы "всё или ничего" — всё это лишь усиливает голод и приводит к срывам. Организм требует своего, и если его игнорировать, похудение превратится в бесконечную борьбу. Но есть способ сбросить вес, не мучаясь от голода. Вот 7 простых приёмов, которые помогут обмануть аппетит — и не обмануть себя.

девушка с едой
Фото: freepik
девушка с едой

Замените "пустые" продукты на цельнозерновые

Белый хлеб, чипсы, печенье быстро насыщают — и так же быстро вызывают новый приступ голода. А вот цельнозерновые продукты надолго сохраняют чувство сытости и содержат больше клетчатки.

  • Пример: 3 стакана попкорна — вместо 30 г чипсов. Или два цельнозерновых блинчика с ягодами — вместо одного с сиропом. Калорий — столько же, еды — больше.

Выбирайте продукты с пониженным содержанием жира

Снизить калорийность можно без потери вкуса. Например, молоко 0% жирности — это 86 калорий, а цельное — уже 150. Тунец в воде — 66, а в масле — 110 калорий на порцию. Но выбирайте разумно: некоторые "обезжиренные" продукты содержат лишний сахар.

Откажитесь от магазинных соусов

Фирменные соусы могут незаметно добавить 100-200 калорий к вашему блюду. Лучше заменить их на хумус, томатную сальсу или фасолевую пасту — те же 2 столовые ложки, но в 2-3 раза меньше калорий.

Ешьте продукты с высоким содержанием воды

Они объёмные, но низкокалорийные — идеальны, чтобы наесться без вреда для фигуры. Например:

  • 2 стакана винограда ≈ 110 ккал
  • 1/4 стакана изюма — те же 110 ккал, но гораздо меньше объёма

Добавьте овощные супы, салаты и йогурты — они насыщают лучше, чем булочки или снеки.

Разумные сладости — без срывов

Полный отказ от десертов редко работает. Лучше заранее приготовить легкие варианты: фруктовые батончики на 100-150 ккал, замороженный йогурт или домашнее печенье. Главное — порция и состав.

Меняйте выпечку на сытные альтернативы

Булочки, рогалики, пончики быстро поднимают сахар — и также быстро вызывают голод. Что вместо:

  • Овсянка с орехами и молоком (250 ккал).
  • Цельнозерновые тосты с яйцом (300 ккал).
  • Хлопья с ягодами (230 ккал).

Такие завтраки насыщают, но не перегружают.

Правильные решения вне дома

В фастфуде выбирайте сэндвич с курицей и салат с лёгкой заправкой. Избегайте бекона, сыра и соусов. Бургер + фри = 900+ ккал, а альтернатива — вкусно и всего 300-400 ккал.

Худеть можно вкусно — если подходить с умом

Путь к стройности — это не голод, а умение есть осознанно и с пользой. Добавьте немного логики и гибкости в рацион — и килограммы будут уходить без мучений.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса - снижение массы тела живого организма человека.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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