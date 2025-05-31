Унитаз с феном, душ без кабины и пол вместо кровати: как живут в корейских квартирах

3:04 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Казалось бы, квартиры в мегаполисах всего мира должны быть похожи. Но стоит зайти в типичное жильё в Южной Корее, и вы сразу почувствуете разницу. Рассказываем, чем корейские квартиры отличаются от российских — и почему это удобно.

Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Корейская пара

Никакой прихожей

Вместо привычного коридора — компактная зона у входа, ограждённая небольшим порогом. Здесь снимают обувь, и на этом всё. Отдельной прихожей нет — сразу кухня или гостиная. И тапочки вам, скорее всего, никто не предложит: корейцы по дому ходят босиком.

Душ прямо на плитку

Ванная как отдельное помещение с ванной или кабиной — редкость. Душ крепится прямо над унитазом, и вода стекает на кафель. Чтобы не поскользнуться, корейцы просто надевают резиновые тапочки.

Отопление — только в полу

Центрального отопления в Южной Корее нет. Вместо этого — система одон, которая греет пол. Благодаря этому в квартирах тепло, а ковры просто не нужны.

Кровать? Не обязательно

Спать на полу — привычное дело. Достаточно постелить специальный мат (футон). А если всё-таки хочется кровать, выбирают максимально низкие модели.

Крыша — как второй двор

Доступ на крышу в Корее — открыт. Там обустраивают зелёные зоны, ставят шезлонги, столики, делают места для отдыха. И это не редкость, а норма.

Стиральная машина на лоджии

Прачечная в ванной? Не в Корее. Машинку часто ставят на просторный балкон, где есть отдельный слив и даже мини-душ — удобно и функционально.

Всё в одном: мебель-трансформер

Корейцы — мастера хранения. Шкаф может быть частью кухни, переходить в гардероб, а потом — в зону для ТВ. Всё выполнено в едином стиле, без нагромождений.

Никаких штор

Окна остаются "голыми" — максимум, что может появиться, это жалюзи. Ни тюля, ни ламбрекенов. Минимализм — основа корейского стиля.

Осушитель, а не увлажнитель

Из-за влажного климата корейцы используют осушители воздуха. Это не сушит кожу, а спасает дом от плесени, особенно в сезон муссонов и тайфунов.

Умный унитаз в каждой квартире

Даже в недорогом жилье — продвинутый унитаз с функциями биде, подогрева, фена и кнопок, от которых новичку сначала страшновато. Но привыкнуть — дело пары дней.

Заключение

Жильё в Южной Корее — это не просто стены и мебель, а отражение культуры, климата и образа жизни. Здесь всё подчинено удобству, функциональности и экономии пространства. Минимализм, тёплый пол, открытые крыши и умные гаджеты — корейские квартиры могут показаться странными, но за этими особенностями скрывается продуманный комфорт. И чем больше вы узнаёте об этих деталях, тем больше хочется позаимствовать что-то для своего дома.

Уточнения

Лайфха́к (англ. life hack) — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.



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