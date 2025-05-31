Унитаз с феном, душ без кабины и пол вместо кровати: как живут в корейских квартирах

Казалось бы, квартиры в мегаполисах всего мира должны быть похожи. Но стоит зайти в типичное жильё в Южной Корее, и вы сразу почувствуете разницу. Рассказываем, чем корейские квартиры отличаются от российских — и почему это удобно.
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Корейская пара
Никакой прихожей
Вместо привычного коридора — компактная зона у входа, ограждённая небольшим порогом. Здесь снимают обувь, и на этом всё. Отдельной прихожей нет — сразу кухня или гостиная. И тапочки вам, скорее всего, никто не предложит: корейцы по дому ходят босиком.
Душ прямо на плитку
Ванная как отдельное помещение с ванной или кабиной — редкость. Душ крепится прямо над унитазом, и вода стекает на кафель. Чтобы не поскользнуться, корейцы просто надевают резиновые тапочки.
Отопление — только в полу
Центрального отопления в Южной Корее нет. Вместо этого — система одон, которая греет пол. Благодаря этому в квартирах тепло, а ковры просто не нужны.
Кровать? Не обязательно
Спать на полу — привычное дело. Достаточно постелить специальный мат (футон). А если всё-таки хочется кровать, выбирают максимально низкие модели.
Крыша — как второй двор
Доступ на крышу в Корее — открыт. Там обустраивают зелёные зоны, ставят шезлонги, столики, делают места для отдыха. И это не редкость, а норма.
Стиральная машина на лоджии
Прачечная в ванной? Не в Корее. Машинку часто ставят на просторный балкон, где есть отдельный слив и даже мини-душ — удобно и функционально.
Всё в одном: мебель-трансформер
Корейцы — мастера хранения. Шкаф может быть частью кухни, переходить в гардероб, а потом — в зону для ТВ. Всё выполнено в едином стиле, без нагромождений.
Никаких штор
Окна остаются "голыми" — максимум, что может появиться, это жалюзи. Ни тюля, ни ламбрекенов. Минимализм — основа корейского стиля.
Осушитель, а не увлажнитель
Из-за влажного климата корейцы используют осушители воздуха. Это не сушит кожу, а спасает дом от плесени, особенно в сезон муссонов и тайфунов.
Умный унитаз в каждой квартире
Даже в недорогом жилье — продвинутый унитаз с функциями биде, подогрева, фена и кнопок, от которых новичку сначала страшновато. Но привыкнуть — дело пары дней.
Заключение
Жильё в Южной Корее — это не просто стены и мебель, а отражение культуры, климата и образа жизни. Здесь всё подчинено удобству, функциональности и экономии пространства. Минимализм, тёплый пол, открытые крыши и умные гаджеты — корейские квартиры могут показаться странными, но за этими особенностями скрывается продуманный комфорт. И чем больше вы узнаёте об этих деталях, тем больше хочется позаимствовать что-то для своего дома.
Уточнения
Лайфха́к (англ. life hack) — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.