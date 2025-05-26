Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Грандиозный передел: миллиарды отнимут у Гарварда и отдадут другим
Евгения Лоза возбудила слухи после публикации в соцсетях: при чём тут четвёртый развод Антона Батырёва
Светящиеся цветы под запретом: почему в России не растёт наука
Сохраненная жизнь: медики подмосковья сумели спасти мальчика, проглотившего острый предмет
Илья Резник рассказал о состоянии 87-летней Эдиты Пьехи
Путешествия под угрозой: кто ещё отменил рейсы в Россию и что делать пассажирам
Матвеев признался, как избегает ошибок отца: его способ уберечь сыновей от боли
Необычайно красив и неприхотлив: главный цветок для вертикального озеленения
Самый летний крабовый салат — легко, свежо и неожиданно

Пригоревший жир против вас? Простой рецепт, который гарантированно победит

2:01
Недвижимость

Жир, пригоревший к сковородкам, — одна из самых раздражающих вещей на кухне. Даже если пользоваться посудой аккуратно, со временем следы от огня и времени становятся очень заметными. Многие считают, что избавиться от них невозможно без дорогих средств или замены посуды. Но на самом деле есть простой и бюджетный способ, которым поделился автор популярного TikTok @charlito_cooks.

сковородка
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
сковородка

Очистка сковороды — пошагово

  • Налейте немного уксуса на проблемные участки. Можно использовать уксус в чистом виде или разбавить его теплой водой для усиления эффекта. Оставьте на 2-3 минуты.
  • Протрите поверхность обычной губкой. Если пятна слишком стойкие, аккуратно примените стальную мочалку.
  • Тщательно промойте сковороду и высушите.
  • Такой подход уже заметно улучшит внешний вид посуды.

Как убрать застаревший жир и нагары

Если обычного уксуса недостаточно, понадобится более сильное средство — очиститель для духовок или каминов. Эти продукты справляются с пригоревшим жиром, который годами накапливается на дне сковороды.

Чтобы работать с ним безопасно, обязательно надевайте перчатки — средство агрессивное и может раздражать кожу. Нанесите обильный слой очистителя, затем поместите сковороду в пластиковый пакет и оставьте на 5 минут. Этот "эффект замкнутого пространства" усиливает действие средства.

После этого несколько раз пройдитесь стальной мочалкой, и все остатки грязи исчезнут. Если пятна не ушли, процедуру можно повторить без риска повредить посуду. Эффект будет заметен сразу — сковорода станет почти как новая.

Профессиональный финиш

Для блеска и защиты поверхности используйте белый камень — порошковое средство, которое наносят губкой по всей посуде. Оно придает эффект зеркала и помогает продлить срок службы посуды.

Уточнения

Сковорода́ — посуда для (в основном) жарки (жарения), тушения, выпекания и разогрева пищи.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Минус 10 лет без операций: топ косметологических методик для зрелой кожи, которые действительно работают
Красота и стиль
Минус 10 лет без операций: топ косметологических методик для зрелой кожи, которые действительно работают Аудио 
Победитель Евровидения-2025 в центре скандала: австрийское ТВ отрекается от артиста из-за высказываний об Израиле
Зарубежный
Победитель Евровидения-2025 в центре скандала: австрийское ТВ отрекается от артиста из-за высказываний об Израиле Аудио 
Это устройство старше человечества: и оно не могло появиться случайно
Наука и техника
Это устройство старше человечества: и оно не могло появиться случайно Аудио 
Популярное
Пингвины вне меню: почему белые медведи никогда их не едят

Белые медведи никогда не едят пингвинов. Не потому что не хотят — просто они живут на разных концах планеты. Всё дело в географии.

Пингвины вне меню: почему белые медведи никогда их не едят
Волки отступают, медведи уходят, тигры не рискуют: кто эта гроза тайги, которую боятся все
Волки отступают, медведи уходят, тигры не рискуют: кто эта гроза тайги, которую боятся все
Три цвета, из-за которых ваша квартира выглядит дёшево — и кажется меньше
Кто там поёт-то вообще? Иосиф Пригожин раскрыл, почему группа ВИА Гра закончила свой путь
Россия может увеличить количество атак дронов до 1000 за ночь Дмитрий Плотников Учат Скайнет против москалей: украинцы загрузили в ИИ видео боёв на два миллиона часов Олег Володин Поставки F-16 на вооружение ВСУ идут полным ходом, а результата нет Любовь Степушова
Андрей Разин возрождает Ласковый май с новым вокалистом: кто заменит скончавшегося Шатунова?
Мяу — это не просто звук: зачем кошки на самом деле с нами разговаривают
Вы всё ещё вешаете картины? Вот как оформить стены без рамок и банальностей
Вы всё ещё вешаете картины? Вот как оформить стены без рамок и банальностей
Последние материалы
Сохраненная жизнь: медики подмосковья сумели спасти мальчика, проглотившего острый предмет
Путешествия под угрозой: кто ещё отменил рейсы в Россию и что делать пассажирам
Матвеев признался, как избегает ошибок отца: его способ уберечь сыновей от боли
Необычайно красив и неприхотлив: главный цветок для вертикального озеленения
Самый летний крабовый салат — легко, свежо и неожиданно
Зеленский готовит удар через ЕС: Украина требует новых санкций против России
ЕС обсуждает выход из защиты для украинцев — что грозит миллионам беженцев
Бегаешь и скучаешь? Попробуй интервалы — жир уйдёт, а кайф вернётся
Пригоревший жир против вас? Простой рецепт, который гарантированно победит
Машину тянет в сторону: одна деталь может привести к штрафу и запрету на вождение
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.