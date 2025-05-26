Пригоревший жир против вас? Простой рецепт, который гарантированно победит

Жир, пригоревший к сковородкам, — одна из самых раздражающих вещей на кухне. Даже если пользоваться посудой аккуратно, со временем следы от огня и времени становятся очень заметными. Многие считают, что избавиться от них невозможно без дорогих средств или замены посуды. Но на самом деле есть простой и бюджетный способ, которым поделился автор популярного TikTok @charlito_cooks.
Если обычного уксуса недостаточно, понадобится более сильное средство — очиститель для духовок или каминов. Эти продукты справляются с пригоревшим жиром, который годами накапливается на дне сковороды.
Чтобы работать с ним безопасно, обязательно надевайте перчатки — средство агрессивное и может раздражать кожу. Нанесите обильный слой очистителя, затем поместите сковороду в пластиковый пакет и оставьте на 5 минут. Этот "эффект замкнутого пространства" усиливает действие средства.
После этого несколько раз пройдитесь стальной мочалкой, и все остатки грязи исчезнут. Если пятна не ушли, процедуру можно повторить без риска повредить посуду. Эффект будет заметен сразу — сковорода станет почти как новая.
Для блеска и защиты поверхности используйте белый камень — порошковое средство, которое наносят губкой по всей посуде. Оно придает эффект зеркала и помогает продлить срок службы посуды.
Сковорода́ — посуда для (в основном) жарки (жарения), тушения, выпекания и разогрева пищи.
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