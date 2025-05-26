Пригоревший жир против вас? Простой рецепт, который гарантированно победит

2:01 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Жир, пригоревший к сковородкам, — одна из самых раздражающих вещей на кухне. Даже если пользоваться посудой аккуратно, со временем следы от огня и времени становятся очень заметными. Многие считают, что избавиться от них невозможно без дорогих средств или замены посуды. Но на самом деле есть простой и бюджетный способ, которым поделился автор популярного TikTok @charlito_cooks.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain сковородка

Очистка сковороды — пошагово

Налейте немного уксуса на проблемные участки. Можно использовать уксус в чистом виде или разбавить его теплой водой для усиления эффекта. Оставьте на 2-3 минуты.

Протрите поверхность обычной губкой. Если пятна слишком стойкие, аккуратно примените стальную мочалку.

Тщательно промойте сковороду и высушите.

Такой подход уже заметно улучшит внешний вид посуды.

Как убрать застаревший жир и нагары

Если обычного уксуса недостаточно, понадобится более сильное средство — очиститель для духовок или каминов. Эти продукты справляются с пригоревшим жиром, который годами накапливается на дне сковороды.

Чтобы работать с ним безопасно, обязательно надевайте перчатки — средство агрессивное и может раздражать кожу. Нанесите обильный слой очистителя, затем поместите сковороду в пластиковый пакет и оставьте на 5 минут. Этот "эффект замкнутого пространства" усиливает действие средства.

После этого несколько раз пройдитесь стальной мочалкой, и все остатки грязи исчезнут. Если пятна не ушли, процедуру можно повторить без риска повредить посуду. Эффект будет заметен сразу — сковорода станет почти как новая.

Профессиональный финиш

Для блеска и защиты поверхности используйте белый камень — порошковое средство, которое наносят губкой по всей посуде. Оно придает эффект зеркала и помогает продлить срок службы посуды.

Уточнения

Сковорода́ — посуда для (в основном) жарки (жарения), тушения, выпекания и разогрева пищи.



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