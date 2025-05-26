Белая дверь пожелтела? Один домашний трюк стирает годы за 15 минут

Если вы замечали, что белые двери в вашем доме постепенно приобретают желтоватый оттенок — вы не одни. Особенно это заметно в помещениях с большим количеством света или повышенной влажностью. Сначала тускнеет блеск, потом появляются пятна, и вот уже кажется, что дверь пора перекрашивать… или менять.
Но, к счастью, есть лайфхак, который позволяет вернуть белизну дверям без лишних затрат. Всё, что нужно — несколько ингредиентов, которые найдутся в каждом доме.
Домашняя смесь мягко очищает, не повреждая покрытие. Подходит для дверей, мебели и даже плинтусов. Вам понадобятся:
Смешайте всё в удобной ёмкости. Получившийся состав используйте с белой микрофибровой тканью, хорошо отжатой — чтобы не допустить разводов. Работайте в перчатках: перекись может вызвать раздражение при длительном контакте.
"Это не про то, чтобы заливать дверь смесью, — поясняет автор метода. — Нужно аккуратно увлажнить поверхность и дать раствору сработать".
Этот способ отлично подходит для:
Теперь вы знаете, как освежить интерьер без краски и лишней химии — и двери снова выглядят, как новые.
Дверь — проём или створ (несколько створов), закрывающий проём. Дверь используется для входа и выхода из здания, помещения, или проём во внутреннее пространство чего-либо (самолёта, автомобиля, шкафа).
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Белые медведи никогда не едят пингвинов. Не потому что не хотят — просто они живут на разных концах планеты. Всё дело в географии.