Почему постель теряет мягкость после стирки: 6 ошибок, которые допускает каждая вторая хозяйка

2:42 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Кажется, что стирать постельное белье — дело простое. Но если ваши простыни стали тусклыми, жесткими или с разводами, возможно, вы допустили одну (или несколько) распространённых ошибок. Вот что не стоит делать, если хотите, чтобы бельё оставалось мягким, свежим и красивым надолго.

Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Завтрак в постели

Стирать всё подряд в одной загрузке

Постельное бельё нельзя стирать вместе с полотенцами, джинсами и другой одеждой. Во-первых, фурнитура может повредить тонкую ткань. Во-вторых, махровая ткань — источник катышков. В-третьих, цветные вещи могут полинять. А разные материалы требуют разных температур и режимов. Выход один — стирать бельё отдельно.

Переполнять барабан

Если загрузить машинку "под завязку", бельё не сможет хорошо прополоскаться. Оно будет тереться друг о друга, быстрее изнашиваться, а стиральная машина может выйти из строя. Золотое правило: барабан должен быть заполнен максимум на ⅔.

Не глядеть на ярлыки

Даже хлопок и лен бывают разными. Стирка на высокой температуре может привести к усадке и выцветанию. А деликатные ткани вроде шелка или тенселя требуют особого подхода. Всегда смотрите на ярлыки: они подскажут режим, температуру и обороты отжима.

Сыпать моющее средство на глаз

Слишком много порошка — и бельё станет жёстким, с разводами, а на коже может появиться раздражение. Используйте средство строго по инструкции и выбирайте его под тип ткани. Не забывайте об ополаскивателе — он сделает бельё мягким и ароматным.

Сушить неправильно

Прямое солнце и горячая сушка в машинке — враги ткани. Цвет выгорает, волокна грубеют, а пополам сложенные простыни запоминают заломы. Сушите бельё в тени, на плечиках или ровно развешанным, а гладьте, пока оно чуть влажное.

Не застёгивать пододеяльники и наволочки

Открытые молнии и пуговицы цепляют другие ткани и легко рвутся в барабане. Всегда застёгивайте наволочки и пододеяльники перед стиркой — и они дольше прослужат без повреждений.

Теперь вы знаете, как не навредить постельному белью при стирке — избегайте этих простых, но опасных ошибок, и ваши простыни будут мягкими, свежими и аккуратными, как в отеле. Уважайте ткань, соблюдайте режимы и не экономьте на внимании к деталям — и тогда даже через десятки стирок ваше бельё будет радовать вас комфортом и чистотой.

Уточнения

Сти́рка - физико-химический процесс очистки текстильных изделий (одежда, постельное бельё, занавески и т. д.), использующий водные растворы детергентов: поверхностно-активных веществ (ПАВ), энзимов, пигментов, отбеливателей и т. д.



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