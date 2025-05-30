Продукт на грани срока — спасение для кошелька или вред для здоровья

Цены на продукты растут, и всё больше покупателей обращают внимание на уценённые товары. Особенно на те, у которых скоро истекает срок годности. Но где заканчивается экономия и начинается опасность? Разбираемся, когда такие покупки — разумное решение, а когда — риск для здоровья.
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Что стоит знать в первую очередь
Истекающий срок годности не всегда означает порчу
Некоторые магазины снижают цены заранее — за 3-5 дней до фактического окончания срока хранения. И если продукт выглядит нормально, это отличная возможность сэкономить.
Уценка — не всегда про срок
Иногда товар дешевле просто из-за повреждённой упаковки: вмятина на банке, надорванная коробка крупы. Содержимое не пострадало, но цена уже другая — приятно!
Праздники — время ловить скидки
После Нового года, 8 Марта и других дат остаются залежи колбас, сыров и десертов. Многие из них ещё вполне свежие — главное, быть внимательным.
Как не ошибиться
Перед покупкой проверяйте:
Срок годности: он не должен быть истёкшим — даже на день.
Запах и упаковку: надутый йогурт, вздувшийся пластик или капающий пакет — тревожные сигналы.
Цельность упаковки: небольшая вмятина — не беда. Но если упаковка нарушена, продукт может быть уже не безопасен.
Когда точно не стоит покупать
У продуктаистёк срок: ни при каких обстоятельствах.
Подозрительный запах или внешний вид: лучше заплатить больше, чем лечить отравление.
Вы не планируете использовать товар сразу: если не уверены, что съедите до окончания срока — не берите.
Вывод
Продукты с истекающим сроком — не враг, если вы умеете выбирать. Это способ сэкономить и не выбрасывать еду. Главное — не терять бдительность. И тогда ваш кошелёк скажет спасибо, а здоровье — не пострадает.
Уточнения
Экономия — способ ведения хозяйства по принципу бережливости, минимизации расхода ресурсов, ресурсосбережения.