Продукт на грани срока — спасение для кошелька или вред для здоровья

2:02 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Цены на продукты растут, и всё больше покупателей обращают внимание на уценённые товары. Особенно на те, у которых скоро истекает срок годности. Но где заканчивается экономия и начинается опасность? Разбираемся, когда такие покупки — разумное решение, а когда — риск для здоровья.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain продукты

Что стоит знать в первую очередь

Истекающий срок годности не всегда означает порчу

Некоторые магазины снижают цены заранее — за 3-5 дней до фактического окончания срока хранения. И если продукт выглядит нормально, это отличная возможность сэкономить.

Уценка — не всегда про срок

Иногда товар дешевле просто из-за повреждённой упаковки: вмятина на банке, надорванная коробка крупы. Содержимое не пострадало, но цена уже другая — приятно!

Праздники — время ловить скидки

После Нового года, 8 Марта и других дат остаются залежи колбас, сыров и десертов. Многие из них ещё вполне свежие — главное, быть внимательным.

Как не ошибиться

Перед покупкой проверяйте:

Срок годности: он не должен быть истёкшим — даже на день.

он не должен быть истёкшим — даже на день. Запах и упаковку: надутый йогурт, вздувшийся пластик или капающий пакет — тревожные сигналы.

надутый йогурт, вздувшийся пластик или капающий пакет — тревожные сигналы. Цельность упаковки: небольшая вмятина — не беда. Но если упаковка нарушена, продукт может быть уже не безопасен.

Когда точно не стоит покупать

У продукта истёк срок: ни при каких обстоятельствах.

ни при каких обстоятельствах. Подозрительный запах или внешний вид: лучше заплатить больше, чем лечить отравление.

лучше заплатить больше, чем лечить отравление. Вы не планируете использовать товар сразу: если не уверены, что съедите до окончания срока — не берите.

Вывод

Продукты с истекающим сроком — не враг, если вы умеете выбирать. Это способ сэкономить и не выбрасывать еду. Главное — не терять бдительность. И тогда ваш кошелёк скажет спасибо, а здоровье — не пострадает.

Уточнения

Экономия — способ ведения хозяйства по принципу бережливости, минимизации расхода ресурсов, ресурсосбережения.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.