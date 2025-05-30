Зачем хозяйки прячут овсянку в холодильник: этот трюк стоит запомнить

Каша — не единственное, на что способна овсянка. Обычный геркулес — это ещё и идеальный натуральный освежитель для холодильника. И вот почему.
Овсяная крупа действует как губка: она впитывает запахи и влагу, но не оставляет собственного аромата. В отличие от ароматизаторов и спреев, она не маскирует, а действительно устраняет неприятные запахи, создавая свежую среду внутри холодильника.
Важно: если запах сильный, сначала холодильник стоит вымыть — овёс поможет только поддерживать свежесть, но не справится с запущенными случаями.
Если вы думали, что овсянка годится только для каши, самое время пересмотреть своё мнение. Этот простой, недорогой продукт отлично впитывает запахи и влагу, не уступая покупным освежителям, но при этом абсолютно безопасен. Добавьте миску с геркулесом в холодильник — и наслаждайтесь чистотой и свежестью без химии.
Овся́ная ка́ша (или овся́нка) — каша из овсяной крупы (дроблёной или недроблёной, плющеной, овсяных хлопьев или толокна).
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