Зачем хозяйки прячут овсянку в холодильник: этот трюк стоит запомнить

Каша — не единственное, на что способна овсянка. Обычный геркулес — это ещё и идеальный натуральный освежитель для холодильника. И вот почему.

Фото: commons.wikimedia.org by Slick, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ овсянка

Почему овсянка работает

Овсяная крупа действует как губка: она впитывает запахи и влагу, но не оставляет собственного аромата. В отличие от ароматизаторов и спреев, она не маскирует, а действительно устраняет неприятные запахи, создавая свежую среду внутри холодильника.

Чем овсянка лучше химии

Безопасна: ни запаха, ни токсинов.

ни запаха, ни токсинов. Не портит продукты: рядом могут спокойно лежать даже открытые блюда.

рядом могут спокойно лежать даже открытые блюда. Экономична: пакет геркулеса стоит дешевле освежителя.

пакет геркулеса стоит дешевле освежителя. Универсальна: работает против запаха лука, рыбы, остатков пищи.

Как использовать овсянку в холодильнике

Выберите обычную овсянку: без сахара, добавок и ароматизаторов.

без сахара, добавок и ароматизаторов. Насыпьте в открытую ёмкость: подойдёт миска, баночка или стакан.

подойдёт миска, баночка или стакан. Поставьте на верхнюю или среднюю полку: подальше от вентиляции и конденсата.

подальше от вентиляции и конденсата. Меняйте каждые 1-2 недели: чтобы эффект не ослабевал.

Важно: если запах сильный, сначала холодильник стоит вымыть — овёс поможет только поддерживать свежесть, но не справится с запущенными случаями.

Против чего работает овсянка

Луковый и чесночный аромат.

Запах испорченных продуктов.

Нежелательная смесь запахов после застолья.

Влажность, провоцирующая затхлость.

Овсянка — больше, чем завтрак

Если вы думали, что овсянка годится только для каши, самое время пересмотреть своё мнение. Этот простой, недорогой продукт отлично впитывает запахи и влагу, не уступая покупным освежителям, но при этом абсолютно безопасен. Добавьте миску с геркулесом в холодильник — и наслаждайтесь чистотой и свежестью без химии.

Уточнения

Овся́ная ка́ша (или овся́нка) — каша из овсяной крупы (дроблёной или недроблёной, плющеной, овсяных хлопьев или толокна).



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