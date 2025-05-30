Машинка их уничтожит: 8 вещей, которые нужно стирать только вручную

2:57 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Деликатный режим, специальные мешки, супер-умные стиральные машины — всё это внушает уверенность, что вручную стирать уже ничего не надо. Но есть вещи, которые стиралка испортит с первого оборота. И никакой мешок не поможет. Ручная стирка — не атавизм, а гарантия, что любимая одежда и обувь прослужат дольше.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Dejan Krsmanovic, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ стирка

Нижнее бельё с кружевом и сеткой

Даже при малых оборотах машинка способна растянуть, порвать или зацепить хрупкие ткани. Крючки бюстгальтеров легко цепляются за тонкие волокна. Результат — деформация, затяжки и обидное разочарование.

Как правильно: замочить в тёплой воде с гелем для деликатной стирки, прополоскать вручную, не выкручивать.

Плиссированные вещи

Плиссе не любит трения и перегибов — после машинной стирки складки теряют форму.

Как правильно: замочить, слегка прополоскать и повесить сушиться вертикально, не гладить.

Шёлк и вискоза

Шёлк — капризный материал, склонный к зацепкам. Вискоза после машинной стирки может сесть и утратить форму.

Как правильно: коротко постирать вручную и быстро высушить на воздухе. Чем меньше воды — тем лучше.

Одежда с декором

Бисер, пайетки, кристаллы, вышивка — всё это может оторваться, помяться или потускнеть. Строчки ослабевают, клей — растворяется.

Как правильно: аккуратная ручная стирка в прохладной воде, без замачивания и трения.

Спортивная обувь

Даже на "бережном" режиме кроссовки рискуют потерять форму, цвет, или попросту развалиться. Страдает и подошва, и проклейка, и ткань.

Как правильно: удалять загрязнения вручную, внутри — щёткой и мягким мыльным раствором, сушить естественно.

Кашемир и шерсть

Мягкий ворс легко сваливается, ткань садится, появляются катышки и зацепки.

Как правильно: только ручная стирка с мягким средством, сушка на горизонтальной поверхности.

Кожа

Стиральная машина оставит на кожаных изделиях заломы, трещины и разводы. Такие вещи могут навсегда потерять товарный вид.

Как правильно: очищать точечно, влажной губкой или специальным средством.

Изделия со спандексом

Купальники, спортивная форма — всё, что тянется, боится температуры и трения. После машинной стирки волокна теряют эластичность.

Как правильно: ручная стирка в тёплой воде с жидким моющим средством без отбеливателя.

Иногда проще постирать руками

Стирая такие вещи вручную, можно избежать усадки, заломов и расслоения ткани. Это не каприз — это реальная забота об одежде, которая дорога и по деньгам, и по настроению.

Уточнения

Сти́рка - физико-химический процесс очистки текстильных изделий (одежда, постельное бельё, занавески и т. д.), использующий водные растворы детергентов: поверхностно-активных веществ (ПАВ), энзимов, пигментов, отбеливателей и т. д.



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