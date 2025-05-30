Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мастер обмана и манипуляций появится на сцене Театра на Трубной
Любовь Успенская отреклась от скандальных слов о знаках свыше для Киркорова
Удивительный феномен: у кого и почему бывают фиолетовые глаза
Летний ЛОР-кошмар: кто в группе риска и как избежать осложнений – проверьте себя
Mercedes заменит турбо 1.5 на двухлитровый агрегат — без апгрейда динамики
Возрождение древнего вида: уникальные рыбы, возвращаются в водоемы
Эти болезни не пройдут: как на 100% защитить плоды от гнили и парши
Один курорт на карте Франции, куда возвращаются, чтобы забыть о времени
Искренне радуюсь: Джиган выпустил совместную песню со старшей дочкой

Машинка их уничтожит: 8 вещей, которые нужно стирать только вручную

2:57
Недвижимость

Деликатный режим, специальные мешки, супер-умные стиральные машины — всё это внушает уверенность, что вручную стирать уже ничего не надо. Но есть вещи, которые стиралка испортит с первого оборота. И никакой мешок не поможет. Ручная стирка — не атавизм, а гарантия, что любимая одежда и обувь прослужат дольше.

стирка
Фото: https://commons.wikimedia.org by Dejan Krsmanovic, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
стирка

Нижнее бельё с кружевом и сеткой

Даже при малых оборотах машинка способна растянуть, порвать или зацепить хрупкие ткани. Крючки бюстгальтеров легко цепляются за тонкие волокна. Результат — деформация, затяжки и обидное разочарование.

  • Как правильно: замочить в тёплой воде с гелем для деликатной стирки, прополоскать вручную, не выкручивать.

Плиссированные вещи

Плиссе не любит трения и перегибов — после машинной стирки складки теряют форму.

  • Как правильно: замочить, слегка прополоскать и повесить сушиться вертикально, не гладить.

Шёлк и вискоза

Шёлк — капризный материал, склонный к зацепкам. Вискоза после машинной стирки может сесть и утратить форму.

  • Как правильно: коротко постирать вручную и быстро высушить на воздухе. Чем меньше воды — тем лучше.

Одежда с декором

Бисер, пайетки, кристаллы, вышивка — всё это может оторваться, помяться или потускнеть. Строчки ослабевают, клей — растворяется.

  • Как правильно: аккуратная ручная стирка в прохладной воде, без замачивания и трения.

Спортивная обувь

Даже на "бережном" режиме кроссовки рискуют потерять форму, цвет, или попросту развалиться. Страдает и подошва, и проклейка, и ткань.

  • Как правильно: удалять загрязнения вручную, внутри — щёткой и мягким мыльным раствором, сушить естественно.

Кашемир и шерсть

Мягкий ворс легко сваливается, ткань садится, появляются катышки и зацепки.

  • Как правильно: только ручная стирка с мягким средством, сушка на горизонтальной поверхности.

Кожа

Стиральная машина оставит на кожаных изделиях заломы, трещины и разводы. Такие вещи могут навсегда потерять товарный вид.

  • Как правильно: очищать точечно, влажной губкой или специальным средством.

Изделия со спандексом

Купальники, спортивная форма — всё, что тянется, боится температуры и трения. После машинной стирки волокна теряют эластичность.

  • Как правильно: ручная стирка в тёплой воде с жидким моющим средством без отбеливателя.

Иногда проще постирать руками

Стирая такие вещи вручную, можно избежать усадки, заломов и расслоения ткани. Это не каприз — это реальная забота об одежде, которая дорога и по деньгам, и по настроению.

Уточнения

Сти́рка - физико-химический процесс очистки текстильных изделий (одежда, постельное бельё, занавески и т. д.), использующий водные растворы детергентов: поверхностно-активных веществ (ПАВ), энзимов, пигментов, отбеливателей и т. д.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Джимми Пэйдж признался, кто величайший гитарист в истории: мне до него не дотянуть
Зарубежный
Джимми Пэйдж признался, кто величайший гитарист в истории: мне до него не дотянуть Аудио 
Эти машины не берут даже даром: 5 авто, от которых бегут все — и перекупы тоже
Авто
Эти машины не берут даже даром: 5 авто, от которых бегут все — и перекупы тоже Аудио 
"Закрой рот": Басков сорвался после слов Соседова о завершении карьеры
Правда ТВ
"Закрой рот": Басков сорвался после слов Соседова о завершении карьеры Аудио 
Популярное
Единственный в Германии: Россия наметила цель в ответ на пуск ракет Taurus

Россия может нанести удар по заводу Taurus в Германии, если по её территории ударят немецкими ракетами. Аналитик Коротченко назвал возможное оружие и последствия.

Единственный в Германии: Россия наметила цель в ответ на пуск ракет Taurus
Склады забиты машинами, а дилеры в растерянности — что творится с АвтоВАЗом
Склады забиты машинами, а дилеры в растерянности — что творится с АвтоВАЗом
Эти машины не берут даже даром: 5 авто, от которых бегут все — и перекупы тоже
Цены на Torres и Korando обрушились сразу после старта — KGM не выдержал конкуренции
Украина роет окопы: новый рубеж от Харькова до Запорожья — масштабный и с вопросами Дмитрий Плотников Юрист Исполинов назвал причины отказа РФ от участия в китайском проекте новой Гааги Любовь Степушова Кошки раскрывают свою тайну: как они распознают вас по запаху Игорь Буккер
Ждём на Первом канале: Цыганова высказалась об отказе признать Пугачёву иноагентом
Пётр Дранга показал, как весело проводит время с дочерью Агаты Муцениеце
Пиво утром — штраф днём: сколько выветривается запах алкоголя и как не лишиться прав
Пиво утром — штраф днём: сколько выветривается запах алкоголя и как не лишиться прав
Последние материалы
Мастер обмана и манипуляций появится на сцене Театра на Трубной
Летний ЛОР-кошмар: кто в группе риска и как избежать осложнений – проверьте себя
Mercedes заменит турбо 1.5 на двухлитровый агрегат — без апгрейда динамики
Возрождение древнего вида: уникальные рыбы, возвращаются в водоемы
Эти болезни не пройдут: как на 100% защитить плоды от гнили и парши
F-35 теряет пилота: американский истребитель может измениться уже через два года
Один курорт на карте Франции, куда возвращаются, чтобы забыть о времени
Искренне радуюсь: Джиган выпустил совместную песню со старшей дочкой
Газ в России подорожает на 20% в год, но не для всех
Как разозлить итальянского повара за 5 секунд: чего категорически не стоит заказывать
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.