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Датчики, которые делают дом безопасным: от потопа до пожара — всё под контролем

2:45
Недвижимость

Ваш дом может сам включать свет, перекрывать воду, реагировать на утечку газа и даже сообщать вам о возгорании — главное, установить нужные датчики. Это не просто про комфорт — это про безопасность, экономию и спокойствие.

Элитная квартира
Фото: freepik.com by serhii_bobyk, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Элитная квартира

Свет включается сам? Да, это возможно

Световые датчики — это разновидность датчиков движения. Они срабатывают, когда кто-то входит в помещение, и включают освещение. Устанавливаются в коридорах, санузлах или на лестничной площадке. Отличный способ сократить расход электричества — до 40% в год.

Варианты бывают разные: инфракрасные, ультразвуковые, микроволновые или комбинированные. Монтаж — на стену, потолок или в угол. Есть и беспроводные модели на аккумуляторах.

Важно: если у вас есть питомцы, выбирайте датчики, реагирующие только на объекты определённого размера, чтобы избежать ложных срабатываний.

Надёжная охрана — без решёток на окнах

Магнитно-контактные датчики (или герконы) подают сигнал, когда открывается окно или дверь. Система может быть подключена к охране. Особенно полезно тем, кто живёт на первых этажах и не хочет устанавливать решётки.

Пожарный датчик: реагирует на дым мгновенно

Этот прибор — обязательный элемент кухни. Он состоит из оптического сенсора, сигнализации и аккумулятора. Современные модели отправляют уведомление на ваш телефон или напрямую в пожарную службу. Отличное решение для тех, кто часто уходит из дома.

Утечка воды больше не застанет врасплох

Датчики протечки воды размещают под ванной, раковиной или стиральной машиной. При контакте с водой устройство подаёт сигнал — звуковой и световой. Некоторые системы могут отправить уведомление на телефон или автоматически перекрыть воду.

Да, это недёшево. Но куда дешевле, чем делать ремонт у соседей снизу.

Газ под контролем

Если в доме старая плита или колонка — без газового датчика не обойтись. Он отследит превышение нормы концентрации газа и подаст сигнал тревоги. Некоторые модели даже могут перекрыть подачу газа и вызвать службу.

Тёпло там, где нужно

Температурный датчик подключается к системе отопления, кондиционерам и тёплым полам. Каждый прибор управляется индивидуально через контроллер. Вы можете настроить, чтобы ночью в спальне было прохладнее, а в детской — теплее. Умный климат-контроль работает сам, а вы просто наслаждаетесь комфортом.

Уточнения

Да́тчик - конструктивно обособленное устройство, содержащее один или несколько первичных измерительных преобразователей.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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