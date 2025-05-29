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Старые вешалки больше не мусор: 6 способов превратить их в полезные вещи

2:35
Недвижимость

Обычно проволочные вешалки отправляются в мусор — слишком тонкие, гнутся, не держат форму. Но с каплей креатива они превращаются в полезные и даже красивые вещи. Вот шесть способов дать им новую жизнь.

Вешалка для одежды
Фото: Designed be Freepik by kamranaydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Вешалка для одежды

Подвесные кашпо для растений

  • Надоели горшки на полу и подоконниках? Согните вешалку в круг или ромб и подвесьте к окну или стене — так зелени в доме станет больше, а места она займёт меньше. Особенно хорошо это смотрится с компактными горшками и ампельными растениями.

Выставка детских работ и не только

  • Вешалка легко превращается в рамку под рисунки, аппликации или поделки. Просто выгните её в квадрат, добавьте прищепки — и повесьте на стену. Такая галерея особенно уместна в детской, где экспозиция обновляется каждую неделю. А если покрыть вешалку краской — получится стильная арт-инсталляция.

Органайзер для аксессуаров

  • Не знаете, куда деть шляпы, бейсболки или галстуки? Прикрепите к вешалке пластиковые кольца от душевой занавески — и вешайте на них всё, что обычно валяется в прихожей. Такой органайзер занимает минимум места, а пользы от него максимум.

Система для хранения лент и скотча

  • Если вы любите рукодельничать, используйте вешалку как катушку: надрежьте нижнюю часть и наденьте на неё рулоны лент, тесьмы и декоративного скотча. Удобно, компактно и всё под рукой.

Держатель для туалетной бумаги

  • Дизайнерские держатели стоят дорого, а с вешалкой можно сделать стильный аналог буквально за 10 минут. Согните, добавьте картонную втулку с обёрткой — и у вас готов необычный, но удобный держатель.

Основа для праздничного венка

  • Не покупайте венок — сделайте его сами! Разогните вешалку в круг, обмотайте лентами, мишурой, гирляндой или сухоцветами — получится стильный декор на Новый год или другой праздник.

Проволочные вешалки — это не просто упаковка от новой одежды, а настоящая находка для тех, кто любит порядок, уют и практичные решения. С их помощью можно навести порядок в шкафу, создать оригинальный декор и даже сэкономить место в ванной или детской. Главное — немного фантазии, и ненужный предмет заиграет новыми красками. Не спешите выбрасывать то, что может сослужить отличную службу — дайте старым вещам второй шанс!

Уточнения

Вешалка (также плечики, тремпель) — приспособление для хранения одежды в подвешенном состоянии.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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