Чаепития с пылесосами и арест за уборку: странная история привычного прибора

Пылесос — привычный помощник в доме. Но знаешь ли ты, что у этой техники была насыщенная, порой странная история? Мы собрали 10 удивительных фактов о пылесосах — от моделей на лошадиной тяге до миниатюрных роботов и лайфхаков из прошлого века.
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Робот - пылесос
Носовой платок, который всё изменил
Идея всасывать пыль, а не раздувать её, пришла инженеру Хьюберту Сесилу Буту после того, как он попробовал вдохнуть через носовой платок. На ткани осталась пыль — так родился прототип фильтра и будущее всей индустрии.
Первый пылесос был размером с телегу
"Фырчащий Билли", первый в истории пылесос с бензиновым мотором, перевозили на лошадях. Он стоял на улице, тянул 30-метровые шланги в окна и грохотал так, что полиция вскоре запретила его использовать без разрешения.
Лондонские вакуумные чаепития
Да, было и такое! Аристократки устраивали светские встречи, наблюдая за тем, как мужчины в ливреях чистят ковры. Через стеклянное окошко пылесоса можно было видеть, как исчезает пыль.
Уборка с риском быть арестованным
После чистки Королевского монетного двора Бута обвинили в краже — в пылесборнике нашли пыль с содержанием серебра. Понадобилось расследование, чтобы его оправдали.
Наволочка вместо мешка
Обычный уборщик из Огайо, Джеймс Спенглер, создал электрический пылесос с палкой от швабры и наволочкой в роли мешка. Позже модель выкупил Хувер — и началась эра домашних пылесосов.
До изобретения фена… был пылесос
В 1920-х к пылесосам выпускали насадки для сушки волос. А самые продвинутые женщины использовали их в режиме выдува до появления фена.
Мини-пылесос размером с ноготь
В 2024 году студент из Индии собрал работающий пылесос всего 0,65 см длиной — из шариковой ручки, моторчика и вентилятора. Изобретение попало в Книгу рекордов Гиннесса.
Пылесос-долгожитель
В Великобритании пылесос прослужил семье с 1930 года по 2008-й — почти 80 лет! Компания-производитель подарила женщине новую модель в честь такого рекорда.
Первый робот-пылесос носил имя доисторического существа
"Трилобит" от Electrolux появился в 1997 году и умел сам находить зарядную станцию. Свое название он получил в честь морского членистоногого, жившего 500 миллионов лет назад.
Современные роботы не просто пылесосят
Флагманский Midea V15 Pro Ultra сам распознаёт 150+ объектов, регулирует работу в зависимости от типа грязи и может поднять швабру, если встречает ковёр. А его док-станция делает всё: от промывки швабры горячей водой до автоматической сушки.
Пылесос: больше, чем техника
От шумных агрегатов на бензине до умных гаджетов с искусственным интеллектом — пылесосы прошли огромный путь. Кто бы мог подумать, что прибор, рожденный из вдоха через платок, станет технологическим чудом?
Уточнения
Пылесо́с - агрегат для уборки пыли и загрязнений с поверхностей посредством всасывания потоком воздуха.