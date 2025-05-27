Электроприборы в доме могут быть смертельно опасны — как этого избежать

Каждый из нас привык доверять технике и электроприборам, не задумываясь, что именно они могут стать причиной пожара. Статистика показывает: большинство возгораний начинается из-за неправильной эксплуатации или износа бытового оборудования.
Обычно первым подозреваемым считают короткое замыкание. Однако не менее опасен перегрев проводки. Он может происходить по разным причинам:
Следите за состоянием проводки. Все соединения должны быть выполнены качественно — пайкой, сваркой или с помощью специальных зажимов. Винтовые соединения рекомендуется проверять каждые 2-3 года.
Выбирайте розетки и выключатели нового поколения — с пружинными зажимами. Они не ослабевают со временем и надёжнее в эксплуатации. И ни в коем случае не прячьте розетки за мебелью — если что-то пойдет не так, вы просто не заметите.
Автоматический выключатель — это ваша первая линия обороны. Он отключает ток при перегрузке или коротком замыкании. Лучше всего выбирать модели с тепловым и электромагнитным расцепителем.
Вдобавок можно установить ВДТ — устройство дифференциального тока. Оно отключит питание при малейших утечках, даже если они не вызывают перегрузку — то есть сработает раньше, чем начнётся пожар.
Детекторы дыма — это ещё один важный элемент защиты. Принцип их работы прост: частицы дыма преломляют свет, направляя его на сенсор. Есть и другие виды датчиков:
На случай, если пожар всё же начался, у вас должен быть огнетушитель. Он не потушит весь дом, но может спасти квартиру на ранней стадии.
Вот какие бывают:
Лучший выбор для дома — порошковый или воздушно-эмульсионный огнетушитель.
Огнетуши́тель - переносное или передвижное устройство для тушения очагов пожара за счёт выпуска запасённого огнетушащего вещества. Ручной огнетушитель обычно представляет собой цилиндрический баллон красного цвета с соплом или трубкой.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Её боятся даже тигры. Этот зверь кажется небольшим, но способен прогнать волков, забрать добычу у медведя и выжить там, где другим не выжить.