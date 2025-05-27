Электроприборы в доме могут быть смертельно опасны — как этого избежать

3:03 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Каждый из нас привык доверять технике и электроприборам, не задумываясь, что именно они могут стать причиной пожара. Статистика показывает: большинство возгораний начинается из-за неправильной эксплуатации или износа бытового оборудования.

Фото: defenseimagery.mil by Spc.Crystal Hudson, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пожар из-за забытого утюга

Где прячется опасность

Обычно первым подозреваемым считают короткое замыкание. Однако не менее опасен перегрев проводки. Он может происходить по разным причинам:

Ошибки при проектировании — если для розеток использовали провод слишком малого сечения.

Перегрузка сети — подключение мощной техники через слабый удлинитель.

Повреждение жилы — надлом приводит к возрастанию сопротивления и локальному нагреву.

Старые розетки и выключатели — окисление и слабые зажимы вызывают искрение и перегрев.

Как избежать беды

Следите за состоянием проводки. Все соединения должны быть выполнены качественно — пайкой, сваркой или с помощью специальных зажимов. Винтовые соединения рекомендуется проверять каждые 2-3 года.

Выбирайте розетки и выключатели нового поколения — с пружинными зажимами. Они не ослабевают со временем и надёжнее в эксплуатации. И ни в коем случае не прячьте розетки за мебелью — если что-то пойдет не так, вы просто не заметите.

Кто защитит первым

Автоматический выключатель — это ваша первая линия обороны. Он отключает ток при перегрузке или коротком замыкании. Лучше всего выбирать модели с тепловым и электромагнитным расцепителем.

Вдобавок можно установить ВДТ — устройство дифференциального тока. Оно отключит питание при малейших утечках, даже если они не вызывают перегрузку — то есть сработает раньше, чем начнётся пожар.

Глаза и уши вашей безопасности

Детекторы дыма — это ещё один важный элемент защиты. Принцип их работы прост: частицы дыма преломляют свет, направляя его на сенсор. Есть и другие виды датчиков:

Температурные — реагируют на перегрев.

Газовые — фиксируют угарный газ.

Радиоизотопные и открытого огня — используются в промышленных помещениях.

Домашние детекторы стоят недорого — от 200 рублей. Беспроводные модели дороже, но и удобнее.

Огнетушитель — не роскошь, а необходимость

На случай, если пожар всё же начался, у вас должен быть огнетушитель. Он не потушит весь дом, но может спасти квартиру на ранней стадии.

Вот какие бывают:

Пенные — хороши для жидкостей и твёрдых поверхностей, но опасны при использовании на включённой технике.

Порошковые и эмульсионные — универсальны, подходят для любых ситуаций.

Углекислотные — не оставляют следов, но хуже справляются с горящими твёрдыми предметами.

Лучший выбор для дома — порошковый или воздушно-эмульсионный огнетушитель.

Уточнения

Огнетуши́тель - переносное или передвижное устройство для тушения очагов пожара за счёт выпуска запасённого огнетушащего вещества. Ручной огнетушитель обычно представляет собой цилиндрический баллон красного цвета с соплом или трубкой.



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