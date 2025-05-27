Квартир на всех не хватит — вот что скрывается за красивыми словами о поддержке многодетных

Четырех- и пятикомнатные квартиры — редкость на российском рынке. Особенно если речь идёт о доступном жилье для многодетных семей. Именно эту проблему обозначил член президиума "Союза отцов" и эксперт проекта "Народный фронт. Аналитика" Павел Склянчук.
Он отметил, что даже при действующих мерах поддержки, реальность такова: подходящего жилья почти нет, а уровень дохода большинства многодетных не позволяет решать вопрос своими силами.
Президент РФ Владимир Путин ранее поручил разработать механизм увеличения лимитов по "Семейной ипотеке" с учётом количества детей. Но этого, по мнению Склянчука, недостаточно.
"Многодетным семьям нужны квартиры с большой жилплощадью, которые не вписываются в существующие рамки по софинансированию ипотеки. Однако выбор таких квартир крайне ограничен. А ещё — далеко не у всех есть возможность их купить", — подчеркнул он.
Склянчук также напомнил, что спустя годы, когда дети разъедутся, слишком просторная квартира может оказаться слишком затратной.
"Стоит рассмотреть механизм обратного выкупа или долгосрочной аренды от государства на 10-20 лет. Это могло бы стать гибким и справедливым решением", — предложил он.
По данным генерального директора РАСК Фёдора Выломова, лимит семейной ипотеки в Москве и Петербурге сегодня составляет 12 млн рублей, а в других регионах — 6 млн.
Он считает, что предстоящая дифференциация, скорее всего, будет завязана именно на этом пороге.
Логика может быть похожей на распределение маткапитала. За первого ребёнка — 690 тыс. рублей, за второго — ещё 221 тыс.
"Возможно, и здесь пойдут по той же схеме: с каждым ребёнком лимит будет расти примерно на треть", — предполагает Выломов.
Сейчас семейную ипотеку можно оформить только один раз. Эксперты считают, что это ограничение тоже нужно пересмотреть.
"С введением дифференциации у семей должно появиться право брать ипотеку повторно, если в семье рождается ещё ребёнок", — отмечает специалист.
Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη - подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.
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