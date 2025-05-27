Квартир на всех не хватит — вот что скрывается за красивыми словами о поддержке многодетных

2:28 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Четырех- и пятикомнатные квартиры — редкость на российском рынке. Особенно если речь идёт о доступном жилье для многодетных семей. Именно эту проблему обозначил член президиума "Союза отцов" и эксперт проекта "Народный фронт. Аналитика" Павел Склянчук.

Фото: Mos.ru by Юлия Иванко, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Многодетная семья

Он отметил, что даже при действующих мерах поддержки, реальность такова: подходящего жилья почти нет, а уровень дохода большинства многодетных не позволяет решать вопрос своими силами.

В чём суть проблемы

Президент РФ Владимир Путин ранее поручил разработать механизм увеличения лимитов по "Семейной ипотеке" с учётом количества детей. Но этого, по мнению Склянчука, недостаточно.

"Многодетным семьям нужны квартиры с большой жилплощадью, которые не вписываются в существующие рамки по софинансированию ипотеки. Однако выбор таких квартир крайне ограничен. А ещё — далеко не у всех есть возможность их купить", — подчеркнул он.

Когда дети вырастут — жильё может стать обузой

Склянчук также напомнил, что спустя годы, когда дети разъедутся, слишком просторная квартира может оказаться слишком затратной.

"Стоит рассмотреть механизм обратного выкупа или долгосрочной аренды от государства на 10-20 лет. Это могло бы стать гибким и справедливым решением", — предложил он.

Как это может работать

По данным генерального директора РАСК Фёдора Выломова, лимит семейной ипотеки в Москве и Петербурге сегодня составляет 12 млн рублей, а в других регионах — 6 млн.

Он считает, что предстоящая дифференциация, скорее всего, будет завязана именно на этом пороге.

Пример: как увеличат лимит

Логика может быть похожей на распределение маткапитала. За первого ребёнка — 690 тыс. рублей, за второго — ещё 221 тыс.

"Возможно, и здесь пойдут по той же схеме: с каждым ребёнком лимит будет расти примерно на треть", — предполагает Выломов.

Ещё один нюанс

Сейчас семейную ипотеку можно оформить только один раз. Эксперты считают, что это ограничение тоже нужно пересмотреть.

"С введением дифференциации у семей должно появиться право брать ипотеку повторно, если в семье рождается ещё ребёнок", — отмечает специалист.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη - подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.



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