Заморозил впрок — а потом всё на выброс: чего нельзя делать с едой в морозилке

Морозилка — спасение для загруженных будней: ягоды зимой, котлеты впрок, готовый ужин за 10 минут. Но стоит допустить одну ошибку — и полезный запас превращается в ком ледяной безвкусицы. Вот чего точно не стоит делать.
Тёплое блюдо в морозилке — это не только пар, но и риск. Температура в камере поднимется, и другие продукты начнут портиться.
Огурцы, помидоры, кабачки — после разморозки становятся водянистыми и теряют вкус.
Без неё овощи теряют цвет, вкус и текстуру. Исключение — грибы, перец и томаты.
Голубика или кусочки тыквы легко превращаются в единый замёрзший ком.
Слишком много — заморозка тормозится. Слишком мало — камера перегревается.
Попадающий воздух приводит к "морозильному ожогу" — сухим, безвкусным пятнам на еде.
Некоторые контейнеры трескаются при заморозке.
Через месяц пакет с белыми кусочками уже не вызывает уверенности. А через полгода?
Снаружи еда уже тёплая, а внутри — ледяная. А бактерии — уже размножаются.
Морозилка работает по правилам. Нарушите — получите испорченные продукты. Но если соблюдать простые принципы, можно надолго сохранить вкус, текстуру и пользу.
Лайфха́к (англ. life hack) — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.
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