Заморозил впрок — а потом всё на выброс: чего нельзя делать с едой в морозилке

Морозилка — спасение для загруженных будней: ягоды зимой, котлеты впрок, готовый ужин за 10 минут. Но стоит допустить одну ошибку — и полезный запас превращается в ком ледяной безвкусицы. Вот чего точно не стоит делать.

Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Замороженные продукты

Замораживать горячее

Тёплое блюдо в морозилке — это не только пар, но и риск. Температура в камере поднимется, и другие продукты начнут портиться.

Как правильно: остудить до комнатной температуры или охладить в холодильнике.

Замораживать водянистые овощи

Огурцы, помидоры, кабачки — после разморозки становятся водянистыми и теряют вкус.

Как правильно: замораживайте их только для рагу или пюре.

Игнорировать бланшировку

Без неё овощи теряют цвет, вкус и текстуру. Исключение — грибы, перец и томаты.

Как правильно: коротко опустить в кипяток, затем охладить и заморозить.

Класть всё в один пакет

Голубика или кусочки тыквы легко превращаются в единый замёрзший ком.

Как правильно: сначала заморозить на противне по отдельности, потом — в контейнер.

Переполнять или, наоборот, опустошать камеру

Слишком много — заморозка тормозится. Слишком мало — камера перегревается.

Как правильно: заполнять морозильник примерно на 75%.

Использовать открытые пакеты

Попадающий воздух приводит к "морозильному ожогу" — сухим, безвкусным пятнам на еде.

Как правильно: герметичные контейнеры, вакуум, минимум воздуха.

Брать непроверенную упаковку

Некоторые контейнеры трескаются при заморозке.

Как правильно: ищите значок снежинки на донышке — он подскажет, подходит ли материал.

Не подписывать упаковки

Через месяц пакет с белыми кусочками уже не вызывает уверенности. А через полгода?

Как правильно: малярный скотч + маркер = дата и содержание.

Размораживать на столе

Снаружи еда уже тёплая, а внутри — ледяная. А бактерии — уже размножаются.

Как правильно: размораживать в холодильнике или в холодной воде, меняя её каждые 30 минут.

Холод — не прощает спешки

Морозилка работает по правилам. Нарушите — получите испорченные продукты. Но если соблюдать простые принципы, можно надолго сохранить вкус, текстуру и пользу.

Уточнения

Лайфха́к (англ. life hack) — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.



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