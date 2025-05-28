Колой, пастой или фольгой? Как очистить потемневшее серебро подручными средствами

Серебро не терпит беспечности. Стоит немного забыть о нём — и вот украшение теряет блеск, покрывается тёмным налётом и выглядит так, будто его достали из бабушкиной шкатулки. Но не спешите бежать в ювелирную мастерскую: почистить серебряную цепочку от черноты можно и в домашних условиях — быстро, безопасно и без дорогих средств.
Даже серебро высокой пробы рано или поздно теряет цвет. Причин много:
Заметили потемнение? Значит, пора навести блеск. Вот лучшие способы.
Положите фольгу в миску, сверху — цепочку. Залейте кипятком с 2 ст. ложками соды и соли. Через 5 минут украшение снова засияет. Не забудьте промыть и просушить.
1/2 стакана уксуса растворите 2 ст. ложки соды. Замочите цепочку на 2-3 часа. После — промойте и вытрите насухо.
Смешайте 2 ст. ложки аммиака и 4 ложки воды. Погрузите серебро на 5-10 минут. Подходит только для изделий без вставок! После — промыть и насухо вытереть.
Выберите простую белую пасту без абразива. Аккуратно почистите цепочку мягкой щёткой, промойте водой. Использовать можно только для изделий без покрытия и камней!
Погрузите цепочку в стакан колы на 1-2 часа. Затем — щёткой и мыльной водой, и всё снова блестит. Только для сильно потемневшего серебра без вставок.
В стакан лимонного сока добавьте 3 ложки соли и 3 ложки горячей воды. Замочите цепочку на 5-10 минут. После — как всегда: промыть и вытереть.
На 1 л воды — 50 мл перекиси. Замочите украшение на пару часов, промойте. Не применять для цепочек с камнями и декоративными элементами.
Теперь вы знаете, как быстро и безопасно вернуть блеск своей серебряной цепочке без похода к ювелиру. Домашние средства не только экономят время и деньги, но и позволяют поддерживать украшения в идеальном состоянии регулярно. Главное — бережный уход, немного внимания и капля хитрости. А цепочка снова будет сиять, как в день покупки.
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