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Колой, пастой или фольгой? Как очистить потемневшее серебро подручными средствами

3:34
Недвижимость

Серебро не терпит беспечности. Стоит немного забыть о нём — и вот украшение теряет блеск, покрывается тёмным налётом и выглядит так, будто его достали из бабушкиной шкатулки. Но не спешите бежать в ювелирную мастерскую: почистить серебряную цепочку от черноты можно и в домашних условиях — быстро, безопасно и без дорогих средств.

Серебряная цепочка
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Серебряная цепочка

Почему серебро темнеет

Даже серебро высокой пробы рано или поздно теряет цвет. Причин много:

  • Пот (особенно при стрессе или физнагрузках).
  • Повышенная влажность и контакт с водой.
  • Косметика, духи, бытовая химия.
  • Перемены в здоровье и гормональном фоне.
  • Питание (чеснок, лук, алкоголь).
  • Ношение украшения сразу после чистки.

Заметили потемнение? Значит, пора навести блеск. Вот лучшие способы.

Чистка с содой и фольгой

  • Нужно: сода, соль, кипяток, фольга.

Положите фольгу в миску, сверху — цепочку. Залейте кипятком с 2 ст. ложками соды и соли. Через 5 минут украшение снова засияет. Не забудьте промыть и просушить.

Белый уксус + сода

  • Подходит для цепочек с камнями.

1/2 стакана уксуса растворите 2 ст. ложки соды. Замочите цепочку на 2-3 часа. После — промойте и вытрите насухо.

Нашатырный спирт (аммиак)

Смешайте 2 ст. ложки аммиака и 4 ложки воды. Погрузите серебро на 5-10 минут. Подходит только для изделий без вставок! После — промыть и насухо вытереть.

Зубная паста

  • Бюджетный способ.

Выберите простую белую пасту без абразива. Аккуратно почистите цепочку мягкой щёткой, промойте водой. Использовать можно только для изделий без покрытия и камней!

Кока-кола

  • Звучит странно, но работает.

Погрузите цепочку в стакан колы на 1-2 часа. Затем — щёткой и мыльной водой, и всё снова блестит. Только для сильно потемневшего серебра без вставок.

Лимонный сок и соль

В стакан лимонного сока добавьте 3 ложки соли и 3 ложки горячей воды. Замочите цепочку на 5-10 минут. После — как всегда: промыть и вытереть.

Перекись водорода

  • Только для лёгкого налёта.

На 1 л воды — 50 мл перекиси. Замочите украшение на пару часов, промойте. Не применять для цепочек с камнями и декоративными элементами.

Как не доводить до потемнения

  • Снимайте цепочку перед сном, душем, спортом и уборкой.
  • Избегайте контакта с кремами, духами и морской водой.
  • Храните украшения в сухом месте, отдельно от косметики.
  • Надевайте только после полного впитывания средств на коже.
  • И, конечно, берегите нервы: стресс и пот влияют на всё, даже на серебро.

Теперь вы знаете, как быстро и безопасно вернуть блеск своей серебряной цепочке без похода к ювелиру. Домашние средства не только экономят время и деньги, но и позволяют поддерживать украшения в идеальном состоянии регулярно. Главное — бережный уход, немного внимания и капля хитрости. А цепочка снова будет сиять, как в день покупки.

Уточнения

Лайфха́к (англ. life hack) — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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