Натирает до слёз? Вот как разносить обувь дома — без мучений и мазолей

От любимой пары до жесткой пытки — вот что бывает, когда обувь начинает натирать. К счастью, это не приговор. Даже самые тесные туфли, ботинки или сапоги можно разносить дома — и без слёз. Мы собрали самые работающие и безопасные способы растянуть обувь, чтобы не пострадали ни ваши ноги, ни материал.
Кожаную обувь проще всего "уговорить" принять нужную форму. Попробуйте:
Замша — деликатный материал. Никакого кипятка и сильного трения. Протрите туфли изнутри влажной тряпкой, наденьте на носки и походите. Можно слегка подогреть феном носки или обувь, но действовать осторожно.
Чтобы растянуть голенище:
Искусственная кожа хуже тянется. Главное — не перегреть. Используйте фен, влажные газеты или вазелин. А вот с лаковой обувью будьте особенно осторожны: фен, вазелин, спиртовые растворы, толстые носки — но всё очень дозировано.
Не забывайте: разнашивание — это процесс. Лучше потратить пару дней, чем испортить обувь за пять минут. А в случае с лаком и дорогой кожей — и вовсе лучше проконсультироваться в мастерской.
Лайфха́к (англ. life hack) — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.
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