Натирает до слёз? Вот как разносить обувь дома — без мучений и мазолей

2:05 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

От любимой пары до жесткой пытки — вот что бывает, когда обувь начинает натирать. К счастью, это не приговор. Даже самые тесные туфли, ботинки или сапоги можно разносить дома — и без слёз. Мы собрали самые работающие и безопасные способы растянуть обувь, чтобы не пострадали ни ваши ноги, ни материал.

Фото: freepik.com by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Босоножки

Кожа: немного воды — и дело пойдет

Кожаную обувь проще всего "уговорить" принять нужную форму. Попробуйте:

Специальный спрей-растяжитель: распылили, обули, прошлись.

распылили, обули, прошлись. Влажные газеты: набейте и оставьте на ночь.

набейте и оставьте на ночь. Спирт или водка: нанесите изнутри, наденьте с носком и разнашивайте.

нанесите изнутри, наденьте с носком и разнашивайте. Горячая вода: окуните на секунду и сразу обувайтесь (для плотной кожи!).

Замша: будь мягче

Замша — деликатный материал. Никакого кипятка и сильного трения. Протрите туфли изнутри влажной тряпкой, наденьте на носки и походите. Можно слегка подогреть феном носки или обувь, но действовать осторожно.

Сапоги: всё внимание — голенищу

Чтобы растянуть голенище:

Поместите внутрь сапога пакет с водой, заморозьте.

Прогладьте паром через ткань.

Намочите, набейте бумагой, дайте высохнуть и смажьте кремом.

Кожзам и лак: осторожно с температурой

Искусственная кожа хуже тянется. Главное — не перегреть. Используйте фен, влажные газеты или вазелин. А вот с лаковой обувью будьте особенно осторожны: фен, вазелин, спиртовые растворы, толстые носки — но всё очень дозировано.

Экзотика

Пар кипятка в пакете: в туфли и на пару секунд.

в туфли и на пару секунд. Пакет с зерном и водой: тоже рабочий метод, если хочется попробовать что-то новое.

Не забывайте: разнашивание — это процесс. Лучше потратить пару дней, чем испортить обувь за пять минут. А в случае с лаком и дорогой кожей — и вовсе лучше проконсультироваться в мастерской.

Уточнения

Лайфха́к (англ. life hack) — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.



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