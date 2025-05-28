Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
От Mercedes до Zeekr: кто на самом деле в топе дорогих продаж
Дрожжи и аптечный порошок: подкормка, которую капуста ест с радостью
Хочу быть министром туризма: Марат Башаров раскрыл детскую мечту после роли мэра в сериале
Не компот, а салат: как съесть фрукты вкусно и красиво
Секрет густых бровей без боли и уколов — удивительная правда про вечерний уход
Белый песок и ни одного крика из бара: эти болгарские пляжи признаны одними из самых лучших в Европе
Талия станет худее на 10 см: вам поможет лучшее упражнение для сжигания жира на животе
Шерсть не белая, а мясо — тухлое: что вы не знали о белом медведе
Налог на сверхприбыль разрушает нефтегазовую индустрию Великобритании — вот что об этом думает Enquest

Без утюга и заморочек: лайфхак, который разгладит одежду за минуты

2:08
Недвижимость

Пока одни мирятся с мятой блузкой или хватаются за утюг с утра пораньше, другие берут на вооружение неожиданный лайфхак от настоящей королевы уборки. Мила Шантель, известная в TikTok как Мама Мила, показывает, как буквально за 5 минут разгладить одежду… без единого прикосновения к утюгу.

Рубашки на вешалке
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рубашки на вешалке

Секрет в двух ингредиентах

В своём вирусном видео австралийская блогерша предлагает простой рецепт спрея, который творит с тканью настоящие чудеса. Всё, что нужно:

  • 1 стакан воды.
  • 1 столовая ложка кондиционера для волос.

Смесь переливается в обычный пульверизатор, а дальше — магия. Мила распыляет состав на мятую рубашку и аккуратно разглаживает складки ладонями. Спустя пару минут ткань выглядит так, будто прошла через профессиональную глажку.

Альтернативный рецепт с уксусом

У блогерши есть и вторая версия рецепта, проверенная временем:

  • 2 стакана воды.
  • 1 ст. ложка белого уксуса.
  • 1 ст. ложка кондиционера для волос.

Нужно повесить вещь на плечики, обрызгать смесью и оставить на 10 минут. Этого достаточно, чтобы "заломы" исчезли сами собой.

Ещё три гениальных трюка от Мила Шантель

Белые футболки как новые

  • Замочи их перед стиркой с таблетками для чистки зубных протезов — они отлично выводят пот и грязь.

Носки без потерь

  • Кладёшь их в отдельный сетчатый мешочек — и больше не ищешь по всему барабану пары после стирки.

Кашемир в морозилку

  • Мила освежает свитера из деликатных тканей без стирки: просто кладёт их на ночь в морозильник. Холод убивает бактерии и убирает запахи, не повреждая волокна.

Гладить можно без стресса, прожиганий и поиска розетки. Секретные рецепты Мама Милы превращают уход за одеждой в простую рутину с вау-эффектом. Вместо долгих плясок с утюгом — несколько пшиков, и ты снова в игре.

Уточнения

Лайфха́к (англ. life hack) — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Кондиционеры выходят из моды: теперь это новый тренд
Недвижимость
Кондиционеры выходят из моды: теперь это новый тренд Аудио 
Она спасла котёнка из леса — и только потом узнала, кто он на самом деле
Домашние животные
Она спасла котёнка из леса — и только потом узнала, кто он на самом деле
Когда кошка уходит навсегда: что в её поведение говорит о последнем прощании
Домашние животные
Когда кошка уходит навсегда: что в её поведение говорит о последнем прощании Аудио 
Популярное
Кондиционеры выходят из моды: теперь это новый тренд

Оконные кондиционеры возвращаются в моду! Узнайте, почему они более удобные и экономичные, чем сплит-системы. Экономьте деньги и силы.

Кондиционеры выходят из моды: теперь это новый тренд
Его не видели 70 лет — теперь он вернулся, и это только начало
Его не видели 70 лет — теперь он вернулся, и это только начало
Из-подо льда Антарктиды всплыла древняя крепость: мерзлота не смогла её удержать
Когда кошка уходит навсегда: что в её поведение говорит о последнем прощании
Европа у края ада: заявление Мерца усилило угрозу прямой конфронтации с Россией Дмитрий Плотников Венгрия направила полицейский спецназ в Республику Сербскую. Новая война в Боснии? Любовь Степушова Победа на горизонте. Озвучим промежуточные итоги СВО Виктор Пахомов
В Китае рассказали, как Россия устроила США неприятности с госдолгом
Роскошь, в которой нет смысла: что в машине бесполезно, но стоит дорого
Как встреча дельфина с малой косаткой породила морское чудо: история уникального скрещивания
Как встреча дельфина с малой косаткой породила морское чудо: история уникального скрещивания
Последние материалы
От Mercedes до Zeekr: кто на самом деле в топе дорогих продаж
Европа у края ада: заявление Мерца усилило угрозу прямой конфронтации с Россией
Дрожжи и аптечный порошок: подкормка, которую капуста ест с радостью
Хочу быть министром туризма: Марат Башаров раскрыл детскую мечту после роли мэра в сериале
Не компот, а салат: как съесть фрукты вкусно и красиво
ЕС хочет контролировать судоходство в Чёрном море
Секрет густых бровей без боли и уколов — удивительная правда про вечерний уход
Белый песок и ни одного крика из бара: эти болгарские пляжи признаны одними из самых лучших в Европе
Талия станет худее на 10 см: вам поможет лучшее упражнение для сжигания жира на животе
Шерсть не белая, а мясо — тухлое: что вы не знали о белом медведе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.