Без утюга и заморочек: лайфхак, который разгладит одежду за минуты

Пока одни мирятся с мятой блузкой или хватаются за утюг с утра пораньше, другие берут на вооружение неожиданный лайфхак от настоящей королевы уборки. Мила Шантель, известная в TikTok как Мама Мила, показывает, как буквально за 5 минут разгладить одежду… без единого прикосновения к утюгу.
В своём вирусном видео австралийская блогерша предлагает простой рецепт спрея, который творит с тканью настоящие чудеса. Всё, что нужно:
Смесь переливается в обычный пульверизатор, а дальше — магия. Мила распыляет состав на мятую рубашку и аккуратно разглаживает складки ладонями. Спустя пару минут ткань выглядит так, будто прошла через профессиональную глажку.
У блогерши есть и вторая версия рецепта, проверенная временем:
Нужно повесить вещь на плечики, обрызгать смесью и оставить на 10 минут. Этого достаточно, чтобы "заломы" исчезли сами собой.
Гладить можно без стресса, прожиганий и поиска розетки. Секретные рецепты Мама Милы превращают уход за одеждой в простую рутину с вау-эффектом. Вместо долгих плясок с утюгом — несколько пшиков, и ты снова в игре.
Лайфха́к (англ. life hack) — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.
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