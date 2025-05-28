Без утюга и заморочек: лайфхак, который разгладит одежду за минуты

2:08 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Пока одни мирятся с мятой блузкой или хватаются за утюг с утра пораньше, другие берут на вооружение неожиданный лайфхак от настоящей королевы уборки. Мила Шантель, известная в TikTok как Мама Мила, показывает, как буквально за 5 минут разгладить одежду… без единого прикосновения к утюгу.

Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Рубашки на вешалке

Секрет в двух ингредиентах

В своём вирусном видео австралийская блогерша предлагает простой рецепт спрея, который творит с тканью настоящие чудеса. Всё, что нужно:

1 стакан воды.

1 столовая ложка кондиционера для волос.

Смесь переливается в обычный пульверизатор, а дальше — магия. Мила распыляет состав на мятую рубашку и аккуратно разглаживает складки ладонями. Спустя пару минут ткань выглядит так, будто прошла через профессиональную глажку.

Альтернативный рецепт с уксусом

У блогерши есть и вторая версия рецепта, проверенная временем:

2 стакана воды.

1 ст. ложка белого уксуса.

1 ст. ложка кондиционера для волос.

Нужно повесить вещь на плечики, обрызгать смесью и оставить на 10 минут. Этого достаточно, чтобы "заломы" исчезли сами собой.

Ещё три гениальных трюка от Мила Шантель

Белые футболки как новые

Замочи их перед стиркой с таблетками для чистки зубных протезов — они отлично выводят пот и грязь.

Носки без потерь

Кладёшь их в отдельный сетчатый мешочек — и больше не ищешь по всему барабану пары после стирки.

Кашемир в морозилку

Мила освежает свитера из деликатных тканей без стирки: просто кладёт их на ночь в морозильник. Холод убивает бактерии и убирает запахи, не повреждая волокна.

Гладить можно без стресса, прожиганий и поиска розетки. Секретные рецепты Мама Милы превращают уход за одеждой в простую рутину с вау-эффектом. Вместо долгих плясок с утюгом — несколько пшиков, и ты снова в игре.

Уточнения

Лайфха́к (англ. life hack) — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.



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