Опасный объект: как этот включенный электроприбор может стать причиной пожара у вас дома

2:08 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Телевизор стал неотъемлемой частью современной жизни. Мы оставляем его включенным в гостиной, спальне или кухне, даже когда никого нет дома. Но задумывались ли вы, что это может быть опасно?

Фото: Flickr by Marco Verch, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Штепсельная вилка

Дело не только в привычке или экономии на энергии. Технические проблемы, такие как перегрев, проблемы с проводкой или износ внутренних компонентов, могут привести к возгоранию.

Современные телевизоры, особенно LED или LCD, потребляют меньше энергии и работают при более низкой температуре, чем старые модели с электронно-лучевой трубкой. Но даже они не защищены от рисков, связанных с длительным использованием. Если телевизор оставить включенным на много часов без присмотра, он может перегреться, что приведет к повреждению внутренних цепей и даже возгоранию. Это особенно вероятно, если устройство плохо проветривается или стоит на твердой поверхности, окруженной мебелью или шторами, пишет modenavoltapagina.it.

Чтобы обезопасить себя и свой дом, следуйте нескольким простым рекомендациям:

Выключайте телевизор, когда он не используется. Это простое действие поможет избежать перегрева и износа внутренних компонентов.

Проверяйте шнур питания и розетку. Любые признаки износа, перегрева, искр или странных звуков — это сигнал к тому, чтобы немедленно отключить телевизор и обратиться к специалисту.

Обеспечьте достаточное пространство для вентиляции. Современные телевизоры оснащены вентиляционными решетками на задней или боковых панелях. Убедитесь, что они не закрыты мебелью, шторами или другими предметами.

Не ставьте телевизор рядом с источниками тепла или влаги. Это может привести к его повреждению и выходу из строя.

Следуя этим советам, вы сможете избежать многих проблем и обеспечить безопасность в своем доме. Помните, что забота о технике — это не только экономия, но и защита от возможных рисков.

Уточнения

Телеви́зор телевизио́нный приёмник (новолат. televisorium «дальновидец»; от др.-греч. τῆλε «далеко» + лат. vīsio «зрение; видение») — приёмник телевизионных сигналов изображения и звука, отображающий их на экране и с помощью динамиков.



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