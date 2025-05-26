Эти улицы Марселя обойдутся вам в целое состояние: узнайте, сколько там стоит квадратный метр

Издание Le Parisien, опираясь на данные Se Loger и Meilleurs Agents, провело исследование самых дорогих улиц крупнейших городов Франции в 2025 году. Особое внимание было уделено Марселю.
Средняя цена покупки жилья в Марселе составляет 3602 евро за квадратный метр, увеличившись на 19,9% за последние пять лет. Аренда меблированной трёхкомнатной квартиры обойдётся в 14,4 евро за квадратный метр. Но какие улицы привлекают внимание самых состоятельных покупателей?
Рю дю Кастелле: самая дорогая улица Марселя
Рю дю Кастелле, расположенная в 7-м округе, стала одной из самых дорогих улиц города. Она находится к северу от Рук-Блан, знаменитого своими панорамными видами и уютной атмосферой. Улица проходит на полпути между пляжем Профет и старинным портом Вье-Порт, а также у подножия базилики Нотр-Дам-де-ла-Гард.
Стоимость квадратного метра на Рю дю Кастелле достигает 8475 евро — это в два раза выше среднего показателя по городу. Для сравнения, самая дорогая улица в Париже, Фюрстенберг, предлагает квадратные метры по цене 23 087 евро.
Топ-10 самых дорогих улиц Марселя
Большинство из десяти самых дорогих улиц Марселя расположены в одном районе, преимущественно на юге, рядом с парком Вальмер, или на западе, около порта Мальмуск.
Узкие и извилистые улочки этого района могут создавать трудности с доступом к общественному транспорту и магазинам, но именно эти особенности придают ему особый шарм и эксклюзивность.
Вот список десяти самых дорогих улиц Марселя:
Марсе́ль (фр. Marseille) — второй по численности населения город и коммуна Франции на юго-востоке страны в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег, крупнейший порт страны и всего Средиземноморья, административный центр департамента Буш-дю-Рон, округ Марсель, 12 кантонов.
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