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С шерстью не справляется ни стирка, ни щётка? Попробуйте это — и удивитесь

3:23
Недвижимость

Жить с пушистыми любимцами — это тепло, уют и бесконечные обнимашки. Но вместе с ними в дом проникает их шерсть. Она оказывается на полу, мебели, а особенно — на одежде, будто прилипает намертво. К счастью, есть способы справиться с этим бедствием, не навредив тканям и не сорвав себе нервы. Вот проверенные методы, которые действительно работают.

Довольный кот
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Довольный кот

Роликовые щетки — ваш первый союзник

До того как бросать одежду в стирку, пройдитесь по ней роликовой щеткой для удаления шерсти. Эти простые приспособления вытягивают львиную долю волосков с ткани ещё до включения машинки. А после стирки и сушки — дайте одежде ещё один проход щеткой. Так результат будет безупречным.

Клейкая лента: быстрый вариант на крайний случай

Когда ролика под рукой нет, на помощь приходит обычная упаковочная лента. Лучше выбрать коричневую — она мягче прозрачной. Но будьте осторожны: слишком частое её использование может повредить ткани. Это временное, но эффективное решение.

Резиновая перчатка и пылесос — дуэт чемпионов

Резина отлично цепляется за шерсть, особенно если чуть-чуть намочить перчатки. Просто наденьте их и проведите по одежде — волосы соберутся в комки. Ускорить процесс поможет пылесос без насадок: он моментально втянет собранную шерсть. Нет перчаток? Используйте сухую губку или резиновую часть стеклоочистителя.

Смягчитель ткани + вода = лёгкое расчесывание

Смешайте немного смягчителя с водой, распылите на одежду, дайте впитаться, а потом расчесывайте ткань — шерсть будет сниматься как по маслу. Главное — не переборщить с количеством жидкости.

Микрофибра: медленно, но эффективно

Салфетки из микрофибры — мастера в сборе пыли и шерсти. Это не экспресс-метод, но зато щадящий и надёжный. Главное — чтобы ткань была чистой, иначе можно лишь размазать грязь по одежде.

Белый уксус в помощь стиралке

Уксусная кислота помогает разрушить сцепление между шерстью и тканью. Просто налейте 120 мл уксуса в отсек для кондиционера перед стиркой. После этого шерсть сойдёт значительно легче.

Сушилка на холодном режиме

Перед стиркой положите одежду в сушилку на 10-15 минут в режиме холодного обдува. Волоски улетят в фильтр — только не забудьте его потом почистить. Иногда этого достаточно, и стирка уже не требуется.

Пемза: только для плотных тканей

Если одежда плотная, можно аккуратно пройтись сухой пемзой. Главное — не увлекаться и не использовать её на деликатных материалах. Это решение для крайних случаев.

Антистатик и пар — ещё один путь

Пара пшиков антистатического спрея перед чисткой — и процесс идёт гораздо легче. А если под рукой паровая гладильная машина — используйте и её: пар "поднимает" волоски, упрощая их удаление.

Профилактика важнее борьбы

Убирайте шерсть почаще и не забывайте ухаживать за питомцем: регулярное вычесывание — лучший способ уменьшить количество волосков в доме и на вашей одежде.

Уточнения

Ше́рсть — волосяной покров кожи у млекопитающих, кроме голого землекопа и морских зверей — ластоногих, сирен и китообразных.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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