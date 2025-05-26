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Декор за копейки: как из обычной стены сделать арт-объект

2:56
Недвижимость

Декоративная штукатурка снова на пике популярности — она долговечна, практична и при этом выглядит эффектно. И хотя мастера просят за такую отделку приличные суммы, справиться с задачей можно своими руками. Главное — разобраться в нюансах.

Ремонт
Фото: freepik.com by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ремонт

В чем особенность декоративной штукатурки

Это не та штукатурка, которую кладут для выравнивания стен. Декоративная — финишный слой. Она придает рельеф, защищает стены от повреждений, легко моется и при этом практически не нуждается в обновлении.

Составы бывают на основе цемента, акрила, силикона или жидкого стекла. Часто в них добавляют наполнитель: волокна, слюду, камешки. Выглядит это богато — а ухаживать просто.

Какие бывают виды рельефа

Вот несколько популярных техник:

  • Короед — "изъеденная" поверхность с хаотичными бороздками.
  • Волна — симметричный узор, будто на воде.
  • Шуба — фактура из капель и брызг.
  • Борозды — направленные полосы от щетки.
  • Гротто — эффект камня.

Подготовка: залог качественного результата

Работа начинается не с ведра штукатурки, а с подготовки стен:

  • Удалите старое покрытие.
  • Заделайте трещины и неровности.

Обязательно загрунтуйте поверхность. Для гипсокартона, бетона или штукатурки — грунтовка подбирается индивидуально.

Чем и как наносить штукатурку

  • Валик. Идеален для новичков. Используйте фактурный или обмотанный тканью валик — он оставляет красивый отпечаток. Главное — равномерно прижимать и двигаться плавно.
  • Кельма и шпатель.

Для уверенных в себе. Вы сможете делать:

  • Мазки — напоминают мазки кисти.
  • Торцевание — хаотичная фактура.
  • Волны — получаются с помощью зубчатого шпателя.
  • Губка, кисть, ткань. Создают оригинальные рельефы. С губкой вы добьётесь мягкой неоднородности, кисть — для зернистых смесей. А ткань или плёнка оставят отпечаток с необычным рисунком.

Финишная отделка: важный завершающий штрих

После высыхания штукатурку покрывают:

  • Лаком — для акцента на рельефе.
  • Краской — если нужно скрыть неровности.
  • Воском — для контрастных и "живых" стен.

Можно комбинировать приёмы: покрасить и покрыть воском — получится глубокий, сложный оттенок.

И немного о цвете

Колеровать можно как саму смесь, так и финишное покрытие. Есть варианты:

  • Красить уже готовую стену.
  • Добавлять колер в смесь.
  • Смешивать воски разных цветов.

Секреты успеха

  • Подготовьте инструменты заранее.
  • Потренируйтесь на маленьком участке.
  • Соблюдайте инструкцию на упаковке смеси.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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