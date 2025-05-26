Декор за копейки: как из обычной стены сделать арт-объект

2:56 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Декоративная штукатурка снова на пике популярности — она долговечна, практична и при этом выглядит эффектно. И хотя мастера просят за такую отделку приличные суммы, справиться с задачей можно своими руками. Главное — разобраться в нюансах.

Фото: freepik.com by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ремонт

В чем особенность декоративной штукатурки

Это не та штукатурка, которую кладут для выравнивания стен. Декоративная — финишный слой. Она придает рельеф, защищает стены от повреждений, легко моется и при этом практически не нуждается в обновлении.

Составы бывают на основе цемента, акрила, силикона или жидкого стекла. Часто в них добавляют наполнитель: волокна, слюду, камешки. Выглядит это богато — а ухаживать просто.

Какие бывают виды рельефа

Вот несколько популярных техник:

Короед — "изъеденная" поверхность с хаотичными бороздками.

Волна — симметричный узор, будто на воде.

Шуба — фактура из капель и брызг.

Борозды — направленные полосы от щетки.

Гротто — эффект камня.

Подготовка: залог качественного результата

Работа начинается не с ведра штукатурки, а с подготовки стен:

Удалите старое покрытие.

Заделайте трещины и неровности.

Обязательно загрунтуйте поверхность. Для гипсокартона, бетона или штукатурки — грунтовка подбирается индивидуально.

Чем и как наносить штукатурку

Валик. Идеален для новичков. Используйте фактурный или обмотанный тканью валик — он оставляет красивый отпечаток. Главное — равномерно прижимать и двигаться плавно.

Кельма и шпатель.

Для уверенных в себе. Вы сможете делать:

Мазки — напоминают мазки кисти.

Торцевание — хаотичная фактура.

Волны — получаются с помощью зубчатого шпателя.

Губка, кисть, ткань. Создают оригинальные рельефы. С губкой вы добьётесь мягкой неоднородности, кисть — для зернистых смесей. А ткань или плёнка оставят отпечаток с необычным рисунком.

Финишная отделка: важный завершающий штрих

После высыхания штукатурку покрывают:

Лаком — для акцента на рельефе.

Краской — если нужно скрыть неровности.

Воском — для контрастных и "живых" стен.

Можно комбинировать приёмы: покрасить и покрыть воском — получится глубокий, сложный оттенок.

И немного о цвете

Колеровать можно как саму смесь, так и финишное покрытие. Есть варианты:

Красить уже готовую стену.

Добавлять колер в смесь.

Смешивать воски разных цветов.

Секреты успеха

Подготовьте инструменты заранее.

Потренируйтесь на маленьком участке.

Соблюдайте инструкцию на упаковке смеси.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.



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