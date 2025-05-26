Декор за копейки: как из обычной стены сделать арт-объект

Декоративная штукатурка снова на пике популярности — она долговечна, практична и при этом выглядит эффектно. И хотя мастера просят за такую отделку приличные суммы, справиться с задачей можно своими руками. Главное — разобраться в нюансах.
Это не та штукатурка, которую кладут для выравнивания стен. Декоративная — финишный слой. Она придает рельеф, защищает стены от повреждений, легко моется и при этом практически не нуждается в обновлении.
Составы бывают на основе цемента, акрила, силикона или жидкого стекла. Часто в них добавляют наполнитель: волокна, слюду, камешки. Выглядит это богато — а ухаживать просто.
Вот несколько популярных техник:
Работа начинается не с ведра штукатурки, а с подготовки стен:
Обязательно загрунтуйте поверхность. Для гипсокартона, бетона или штукатурки — грунтовка подбирается индивидуально.
Для уверенных в себе. Вы сможете делать:
После высыхания штукатурку покрывают:
Можно комбинировать приёмы: покрасить и покрыть воском — получится глубокий, сложный оттенок.
Колеровать можно как саму смесь, так и финишное покрытие. Есть варианты:
Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.
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