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Пыльный ремонт отменяется: что сделать с надоевшими обоями

3:41
Недвижимость

Когда старые обои всё ещё крепко держатся, но уже выцвели и надоели, хочется что-то поменять без глобального ремонта. Возникает вопрос: а можно ли их просто покрасить? Оказывается, можно — но не всегда. Всё зависит от типа обоев, их состояния и подготовки поверхности.

Покраска стен
Фото: PublicDomainPictures.net by Petr Kratochvil, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Покраска стен

Чем обычные обои отличаются от покраски "специальных"

Окрасить легко те обои, которые изначально для этого предназначены — они плотнее и не боятся влаги. А вот обычные обои могут преподнести неприятные сюрпризы: размокание, деформация, отклеивание. Давайте разберёмся, какие именно материалы можно покрасить и чего стоит опасаться.

Какие обои поддаются покраске

  • Флизелиновые — лучший вариант. Они хорошо впитывают краску, не деформируются и прочно держатся на стене. Главное — убедиться, что они приклеены без воздушных пузырей.
  • Бумажные на флизелине — рискованно. Тонкая бумага быстро впитывает влагу, размокает и может отслоиться вместе с флизелином.
  • Многослойные бумажные — красиво, но ненадёжно. Влага быстро проходит сквозь все слои и разрушает клей, из-за чего полосы отходят от стены.
  • С виниловым покрытием — всё зависит от обработки. Моющиеся варианты не дадут краске впитаться. А вот вспененный винил хоть и пористый, но часто деформируется после окрашивания.

Проверка перед покраской

Перед тем как красить, проведите экспресс-диагностику:

  • Осмотрите стены на предмет отклеек, пузырей, повреждений.
  • Проведите губкой — неприклеенные участки будут "звучать" по-другому.
  • Влажная губка поможет выявить скрытые дефекты — они набухнут.
  • Все стыки должны быть плотными. Если есть щели — их надо заклеить.

Как устранить дефекты

  • Отклеившиеся стыки: нанесите клей ПВА, оставьте на 2-5 минут, прижмите.
  • Пузыри: введите под них клей с помощью шприца.
  • Потёртости и разрывы: заклейте или замените фрагмент.

Подготовка поверхности

  • Сухая чистка — избавьтесь от пыли и грязи.

Грунтовка — подбирается под тип обоев:

  • ПВА — для бумажных,
  • Алкидная — для старых флизелиновых,
  • Акриловая — для многослойных.

Комбинированные составы с водоотталкивающим эффектом — лучший выбор.

Какую краску выбрать

Обычные обои — не жёсткое основание, поэтому нужна эластичная и влагостойкая краска. Идеальны латексные или акриловые вододисперсионные смеси. От алкидных и масляных эмалей лучше отказаться — они растрескаются.

Обратите внимание:

  • Скорость высыхания — чем быстрее, тем лучше.
  • Глянец — глянцевая краска подчеркнёт дефекты, матовая сгладит.
  • Износостойкость — необязательна, важнее светостойкость и эластичность.

Пошаговая инструкция

  • Заклейте выключатели, снимите плинтусы.
  • Подготовьте краску — добавьте колер, перемешайте.
  • Проведите тест на незаметном участке.
  • Начинайте с угла, используйте валик и кисть.
  • После высыхания — второй, при необходимости третий слой.
  • Между слоями промывайте и сушите инструменты.

Итоги

Да, обычные обои покрасить можно. Но только если тщательно подготовить поверхность и выбрать подходящую краску. Следуйте инструкции, и стены заиграют новыми красками без лишних затрат и хлопот.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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