Пыльный ремонт отменяется: что сделать с надоевшими обоями

Когда старые обои всё ещё крепко держатся, но уже выцвели и надоели, хочется что-то поменять без глобального ремонта. Возникает вопрос: а можно ли их просто покрасить? Оказывается, можно — но не всегда. Всё зависит от типа обоев, их состояния и подготовки поверхности.
Фото: PublicDomainPictures.net by Petr Kratochvil, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Покраска стен
Чем обычные обои отличаются от покраски "специальных"
Окрасить легко те обои, которые изначально для этого предназначены — они плотнее и не боятся влаги. А вот обычные обои могут преподнести неприятные сюрпризы: размокание, деформация, отклеивание. Давайте разберёмся, какие именно материалы можно покрасить и чего стоит опасаться.
Какие обои поддаются покраске
Флизелиновые — лучший вариант. Они хорошо впитывают краску, не деформируются и прочно держатся на стене. Главное — убедиться, что они приклеены без воздушных пузырей.
Бумажные на флизелине — рискованно. Тонкая бумага быстро впитывает влагу, размокает и может отслоиться вместе с флизелином.
Многослойные бумажные — красиво, но ненадёжно. Влага быстро проходит сквозь все слои и разрушает клей, из-за чего полосы отходят от стены.
С виниловым покрытием — всё зависит от обработки. Моющиеся варианты не дадут краске впитаться. А вот вспененный винил хоть и пористый, но часто деформируется после окрашивания.
Проверка перед покраской
Перед тем как красить, проведите экспресс-диагностику:
Осмотрите стены на предмет отклеек, пузырей, повреждений.
Проведите губкой — неприклеенные участки будут "звучать" по-другому.
Влажная губка поможет выявить скрытые дефекты — они набухнут.
Все стыки должны быть плотными. Если есть щели — их надо заклеить.
Как устранить дефекты
Отклеившиеся стыки: нанесите клей ПВА, оставьте на 2-5 минут, прижмите.
Пузыри: введите под них клей с помощью шприца.
Потёртости и разрывы: заклейте или замените фрагмент.
Подготовка поверхности
Сухая чистка — избавьтесь от пыли и грязи.
Грунтовка — подбирается под тип обоев:
ПВА — для бумажных,
Алкидная — для старых флизелиновых,
Акриловая — для многослойных.
Комбинированные составы с водоотталкивающим эффектом — лучший выбор.
Какую краску выбрать
Обычные обои — не жёсткое основание, поэтому нужна эластичная и влагостойкая краска. Идеальны латексные или акриловые вододисперсионные смеси. От алкидных и масляных эмалей лучше отказаться — они растрескаются.
Износостойкость — необязательна, важнее светостойкость и эластичность.
Пошаговая инструкция
Заклейте выключатели, снимите плинтусы.
Подготовьте краску — добавьте колер, перемешайте.
Проведите тест на незаметном участке.
Начинайте с угла, используйте валик и кисть.
После высыхания — второй, при необходимости третий слой.
Между слоями промывайте и сушите инструменты.
Итоги
Да, обычные обои покрасить можно. Но только если тщательно подготовить поверхность и выбрать подходящую краску. Следуйте инструкции, и стены заиграют новыми красками без лишних затрат и хлопот.
Уточнения
Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.