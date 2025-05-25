Простой способ освободить полки и не потерять чашки — японский секрет, о котором все молчат

1:39 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Кто не сталкивался с этой проблемой: вроде бы шкафов достаточно, но посуда всё равно стоит в два ряда, крышки теряются, а чашки живут на грани опрокидывания? Особенно это касается небольших кухонь, где каждый сантиметр на вес золота. Но решение есть — и оно пришло из TikTok.

Фото: freepik.com by olavla, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ керамическая посуда

Как навести порядок, не выбрасывая ничего

Со временем кухня обрастает "нужными" мелочами. Хранить всё аккуратно становится настоящей задачей. Особенно когда речь о деликатных предметах: фарфоре, стекле или любимых кружках, которые жалко ставить друг на друга.

Вот тут и приходит на помощь вирусный японский лайфхак от пользователя @isolatedhome. Он предлагает простое, но гениальное решение: чашки не нужно ставить одна на другую. Вместо этого их можно расположить в форме круга, как лепестки. Так они занимают меньше места, не пылятся внутри и выглядят как уютная инсталляция.

Метод Мари Кондо — и никакого хаоса

А если подойти к процессу основательно, на помощь приходит принцип, знакомый поклонникам Мари Кондо. Нужно:

полностью освободить шкафы;

разложить всё перед собой;

оставить только то, что действительно используете;

сгруппировать предметы по типам и частоте использования.

Малозадействованные вещи стоит убирать повыше — например, в верхние полки. Так вы освободите основное пространство и сохраните функциональность кухни.

Порядок на кухне — это не только красиво, но и удобно. А один маленький трюк может изменить всё.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.