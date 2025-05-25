Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не варите, а жарьте — этот секрет сделает вашу гречку невероятно ароматной
ТОП-7 самых странных и провальных автомобилей СССР
Никогда не выбрасывайте яичную скорлупу — вот что с ней можно сделать, и почему это важно
Гипертония отступит: этот продукт — секретное оружие против высокого давления
Открыт новый путь на райский тайский остров — вот как туда попасть
Речной транспорт СССР против западного: кто был лучше?
Аромат, который остаётся на одежде: секрет, о котором не пишут на флаконах
Ольга Зарубина раскрыла тайну живущей в США дочери: почему Кира никогда не вернётся в Россию
Эксперты Т-Банка прогнозируют падение ключевой ставки до 15% — новые экономические реалии

Простой способ освободить полки и не потерять чашки — японский секрет, о котором все молчат

1:39
Недвижимость

Кто не сталкивался с этой проблемой: вроде бы шкафов достаточно, но посуда всё равно стоит в два ряда, крышки теряются, а чашки живут на грани опрокидывания? Особенно это касается небольших кухонь, где каждый сантиметр на вес золота. Но решение есть — и оно пришло из TikTok.

керамическая посуда
Фото: freepik.com by olavla, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
керамическая посуда

Как навести порядок, не выбрасывая ничего

Со временем кухня обрастает "нужными" мелочами. Хранить всё аккуратно становится настоящей задачей. Особенно когда речь о деликатных предметах: фарфоре, стекле или любимых кружках, которые жалко ставить друг на друга.

Вот тут и приходит на помощь вирусный японский лайфхак от пользователя @isolatedhome. Он предлагает простое, но гениальное решение: чашки не нужно ставить одна на другую. Вместо этого их можно расположить в форме круга, как лепестки. Так они занимают меньше места, не пылятся внутри и выглядят как уютная инсталляция.

Метод Мари Кондо — и никакого хаоса

А если подойти к процессу основательно, на помощь приходит принцип, знакомый поклонникам Мари Кондо. Нужно:

  • полностью освободить шкафы;
  • разложить всё перед собой;
  • оставить только то, что действительно используете;
  • сгруппировать предметы по типам и частоте использования.

Малозадействованные вещи стоит убирать повыше — например, в верхние полки. Так вы освободите основное пространство и сохраните функциональность кухни.

Порядок на кухне — это не только красиво, но и удобно. А один маленький трюк может изменить всё.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Простой способ ухода за смородиной: использование пищевой соды
Советы
Простой способ ухода за смородиной: использование пищевой соды Аудио 
Кто там поёт-то вообще? Иосиф Пригожин раскрыл, почему группа ВИА Гра закончила свой путь
Шоу-бизнес
Кто там поёт-то вообще? Иосиф Пригожин раскрыл, почему группа ВИА Гра закончила свой путь Аудио 
Кажется выгодно, а продать невозможно: три провала вторичного рынка
Авто
Кажется выгодно, а продать невозможно: три провала вторичного рынка Аудио 
Популярное
Победитель Евровидения-2025 в центре скандала: австрийское ТВ отрекается от артиста из-за высказываний об Израиле

Австрийская телекомпания ORF дистанцировалась от заявлений певца JJ, победившего на Евровидении-2025, после его критики участия Израиля в конкурсе.

Победитель Евровидения-2025 в центре скандала: австрийское ТВ отрекается от артиста из-за высказываний об Израиле
Простой способ ухода за смородиной: использование пищевой соды
Простой способ ухода за смородиной: использование пищевой соды
Пингвины вне меню: почему белые медведи никогда их не едят
Они могут спасти жизнь: это количество шагов — новый стандарт для активных людей старше 60
Мы устали. Потерявшая моральный дух украинская армия надеется только на чудо Дмитрий Плотников Как быстро пройти досмотры у Крымского моста в 2025 году и пережить пробку Олег Володин
Еврокомиссия идёт ва-банк: за что наказывают Visa и Mastercard
Прощай, человечество: природа уже выбрала себе нового правителя, и он живёт под водой
40% воробьёв растят чужих птенцов: что делают самцы, когда правда всплывает
40% воробьёв растят чужих птенцов: что делают самцы, когда правда всплывает
Последние материалы
Гипертония отступит: этот продукт — секретное оружие против высокого давления
Открыт новый путь на райский тайский остров — вот как туда попасть
Речной транспорт СССР против западного: кто был лучше?
Аромат, который остаётся на одежде: секрет, о котором не пишут на флаконах
Ольга Зарубина раскрыла тайну живущей в США дочери: почему Кира никогда не вернётся в Россию
Эксперты Т-Банка прогнозируют падение ключевой ставки до 15% — новые экономические реалии
Пищеварение под контролем: всего два продукта, чтобы почувствовать себя легче
Птичий грипп уже рядом: необычные симптомы, которые могут стоить кошке жизни
Забудьте поливать — эти цветы и так расцветают как сумасшедшие
Паутина лжи: учёные раскрыли главный секрет ядовитых пауков
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.