Туалет блестит, а потом желтеет: ошибка, которую совершают каждый день

1:49 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Многие из нас, увидев на сиденье унитаза или краю раковины пятнышко, хватаются за первое, что под рукой — туалетную бумагу. Протёр — и вроде бы чисто. Но насколько это эффективно и безопасно?

Фото: Freepik by gpointstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Туалет

Почему туалетная бумага — не лучший "чистящий" материал

Хотя туалетная бумага действительно впитывает влагу и частично собирает грязь, она не справляется с главной задачей — уничтожением микробов. Вместо этого бумага просто размазывает бактерии по поверхности. А если вы думаете, что потом протрёте спиртом — возможно, вы забыли об ещё одной важной детали.

Риски, о которых не принято говорить

Производитель сантехники TOTO предупреждает: регулярное использование туалетной бумаги для протирки сантехники может повредить её поверхность. Несмотря на внешнюю мягкость, бумага способна оставлять микроскопические царапины на эмали, пластике и лаке. Со временем в эти царапины попадает грязь, и начинаются проблемы — от пятен до размножения бактерий.

А ещё есть риск появления жёлтых разводов и потускнения, особенно на белой сантехнике. Добавьте к этому влагу, которую часто забывают вытирать после такой "уборки", и получите идеальную среду для плесени.

Что делать правильно

Используйте дезинфицирующие салфетки со спиртом (не менее 70%).

Или наносите антибактериальный спрей, давая ему время подействовать.

Только потом протирайте поверхность — лучше мягкой тканью, а не бумагой.

И в завершение обязательно высушите зону, чтобы избежать разводов и влаги.

Санузел — не место для компромиссов. Выбирайте правильные средства, чтобы чистота не обернулась проблемами.

Уточнения

Туале́тная бума́га — бумажное изделие, используемое в санитарно-гигиенических целях. Выпускается в рулонном или листовом видах.



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