Почему однорычажный смеситель может испортить газовую колонку

3:52 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Открываем, моем, закрываем — кухонный смеситель работает почти без отдыха. И именно он чаще всего выходит из строя, если выбрать неудачную модель. Как не ошибиться при покупке? Вот подробный гид, который поможет сделать правильный выбор.

Фото: https://www.freepik.com Кухня

Главное — не внешний вид

Да, хочется, чтобы всё на кухне было красиво. Но в случае со смесителем важнее — надёжность конструкции, отсутствие протечек и устойчивость к ржавчине. Дизайн можно подобрать позже, когда вы определитесь с основными характеристиками.

Удобство управления: рычаг, вентиль или сенсор

Однорычажные смесители — самые удобные. Можно включить одной рукой, легко регулировать температуру. Но для газовых колонок они не всегда подходят: холодная вода подмешивается к горячей, и колонка может быстрее выйти из строя.

Сенсорные модели — мечта тех, кто любит технологии. Поток запускается автоматически. Но такие краны дороги, зависят от электричества, сложны в ремонте и могут включаться в самый неподходящий момент.

С двумя вентилями — проверенная временем классика. Надёжны, дешевле, не требуют электричества, не боятся колебаний давления.

Конструкция внутри важнее внешней

Шаровые модели простые и доступные, но почти не подлежат ремонту.

Картриджные — долговечны, легко чинятся (нужна просто замена картриджа), но чувствительны к качеству воды. Песок и ржавчина — их враги.

Вентильные — максимально ремонтопригодны, особенно с керамической кран-буксой.

Совет: устанавливайте хотя бы простой сетчатый фильтр, а лучше два — грубой и тонкой очистки.

Высота и длина излива — ключ к удобству

Выбирайте высоту после того, как определитесь с раковиной. Излив должен позволять мыть высокие кастрюли и арбузы. А вот слишком высокая дуга грозит брызгами.

Высота — от основания до начала струи.

Длина — от центра установки до точки падения струи.

Оптимально, если поток попадает точно в центр раковины.

Лучшие решения — поворотные и с выдвижным изливом

Если не можете выбрать между длинным и коротким изливом — ищите гибрид. Поворотный кран с выдвижной лейкой решит сразу несколько задач. Особенно удобно на раковинах с двумя чашами.

Из чего делают хорошие смесители

Нержавейка — надёжно, долговечно, не боится коррозии.

Латунь — не окисляется, не ржавеет, но дороже.

Бронза — красиво, особенно в ретро-интерьере, но с налётом придётся бороться.

Силумин — дешёвый, хрупкий, быстро ломается.

Керамика — хрупкая, но идеальна для керамических моек.

Пластик — крайне ненадёжный.

Проверяйте вес: надёжные материалы — тяжёлые.

Как монтировать

В раковину — проще всего.

В столешницу — потребуются допуслуги от мебельщиков.

В стену — сложно, нужно менять подводку.

Выбирайте способ заранее, чтобы не пришлось всё переделывать.

Важные опции, на которые стоит обратить внимание

Аэратор — снижает расход воды.

Термостат — защищает от ожогов.

Выдвижной излив — удобство при мытье габаритной посуды.

Фильтрованный второй излив — для чистой питьевой воды.

Встроенный водонагреватель — спасёт при отключении горячей воды.

И напоследок

Выбирайте смеситель у проверенного продавца. Убедитесь, что в комплекте есть всё необходимое для подключения, а также гарантийный талон. Идеально — заказывать мойку и кран одновременно: так они точно подойдут друг к другу.

Уточнения

Смеси́тель - сантехнический прибор, позволяющий регулировать поток воды и получать воду требуемой температуры при смешивании горячей и холодной воды.



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