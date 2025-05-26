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Почему однорычажный смеситель может испортить газовую колонку

3:52
Недвижимость

Открываем, моем, закрываем — кухонный смеситель работает почти без отдыха. И именно он чаще всего выходит из строя, если выбрать неудачную модель. Как не ошибиться при покупке? Вот подробный гид, который поможет сделать правильный выбор.

Кухня
Фото: https://www.freepik.com
Кухня

Главное — не внешний вид

Да, хочется, чтобы всё на кухне было красиво. Но в случае со смесителем важнее — надёжность конструкции, отсутствие протечек и устойчивость к ржавчине. Дизайн можно подобрать позже, когда вы определитесь с основными характеристиками.

Удобство управления: рычаг, вентиль или сенсор

  • Однорычажные смесители — самые удобные. Можно включить одной рукой, легко регулировать температуру. Но для газовых колонок они не всегда подходят: холодная вода подмешивается к горячей, и колонка может быстрее выйти из строя.
  • Сенсорные модели — мечта тех, кто любит технологии. Поток запускается автоматически. Но такие краны дороги, зависят от электричества, сложны в ремонте и могут включаться в самый неподходящий момент.
  • С двумя вентилями — проверенная временем классика. Надёжны, дешевле, не требуют электричества, не боятся колебаний давления.

Конструкция внутри важнее внешней

  • Шаровые модели простые и доступные, но почти не подлежат ремонту.
  • Картриджные — долговечны, легко чинятся (нужна просто замена картриджа), но чувствительны к качеству воды. Песок и ржавчина — их враги.
  • Вентильные — максимально ремонтопригодны, особенно с керамической кран-буксой.

Совет: устанавливайте хотя бы простой сетчатый фильтр, а лучше два — грубой и тонкой очистки.

Высота и длина излива — ключ к удобству

Выбирайте высоту после того, как определитесь с раковиной. Излив должен позволять мыть высокие кастрюли и арбузы. А вот слишком высокая дуга грозит брызгами.

  • Высота — от основания до начала струи.
  • Длина — от центра установки до точки падения струи.

Оптимально, если поток попадает точно в центр раковины.

Лучшие решения — поворотные и с выдвижным изливом

Если не можете выбрать между длинным и коротким изливом — ищите гибрид. Поворотный кран с выдвижной лейкой решит сразу несколько задач. Особенно удобно на раковинах с двумя чашами.

Из чего делают хорошие смесители

  • Нержавейка — надёжно, долговечно, не боится коррозии.
  • Латунь — не окисляется, не ржавеет, но дороже.
  • Бронза — красиво, особенно в ретро-интерьере, но с налётом придётся бороться.
  • Силумин — дешёвый, хрупкий, быстро ломается.
  • Керамика — хрупкая, но идеальна для керамических моек.
  • Пластик — крайне ненадёжный.

Проверяйте вес: надёжные материалы — тяжёлые.

Как монтировать

  • В раковину — проще всего.
  • В столешницу — потребуются допуслуги от мебельщиков.
  • В стену — сложно, нужно менять подводку.

Выбирайте способ заранее, чтобы не пришлось всё переделывать.

Важные опции, на которые стоит обратить внимание

  • Аэратор — снижает расход воды.
  • Термостат — защищает от ожогов.
  • Выдвижной излив — удобство при мытье габаритной посуды.
  • Фильтрованный второй излив — для чистой питьевой воды.
  • Встроенный водонагреватель — спасёт при отключении горячей воды.

И напоследок

Выбирайте смеситель у проверенного продавца. Убедитесь, что в комплекте есть всё необходимое для подключения, а также гарантийный талон. Идеально — заказывать мойку и кран одновременно: так они точно подойдут друг к другу.

Уточнения

Смеси́тель - сантехнический прибор, позволяющий регулировать поток воды и получать воду требуемой температуры при смешивании горячей и холодной воды.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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