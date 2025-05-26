Даже дешёвый ламинат заиграет по-новому — если выложить его так

1:44 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Кажется, что стильный интерьер требует немалых вложений? На самом деле, всё гораздо проще: нужный эффект достигается грамотным подбором деталей, а не стоимостью отделки.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Интерьер

Нейтральные цвета — залог уюта

Тёплый бежевый, дымчатый серый или оттенок выбеленного дуба создают атмосферу спокойствия и благородства. Они не перетягивают внимание, служа идеальным фоном для выразительных акцентов.

Пол — первый визуальный сигнал

Натуральная доска или её реалистичная имитация моментально делают интерьер дороже. Особенно если выбрать укладку "ёлочкой" — она добавит динамики и намек на историчность пространства.

Текстуры играют в команде

Когда в интерьере встречаются бархат, состаренное дерево, матовая кожа и гладкий керамогранит — глаз воспринимает это как ручную работу. Многослойность обманет восприятие, создавая иллюзию дорогих решений.

Цвет с характером

Приглушённый хаки, пыльно-розовый, серо-горчичный — эти сложные оттенки смотрятся гораздо благороднее ярких тонов. Они как рассеянный свет в галерее — не ослепляют, но подчёркивают вкус.

Искусство — это финальный штрих

Даже одна авторская картина способна преобразить интерьер, перетянув внимание на себя и отвлекая от экономных элементов. Она становится визуальной подписью, придающей дому индивидуальность.

А если бюджет ограничен

Достаточно заменить текстиль, добавить несколько декоративных подушек, небольших акварелей и продуманных фактур — и интерьер преобразится. Главное — не цена, а идея и вкус.

Уточнения

Ламинированное напольное покрытие или кратко ламинат (от англ. Laminate - "ламинат" от лат. lamina - "пластинка") — строительный материал, изготовленный из древесноволокнистых плит (ДВП) сухого способа производства, прессованного картона или моноструктурных, облицованных плёнками на основе термореактивных полимеров.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.