Аромат, который длится неделями: одна щепотка — и у вас дома всегда "тот самый" запах из детства

Кто не мечтал вернуться домой и почувствовать, как в воздухе витает тёплый, пряный, по-настоящему домашний аромат? Без химии, без банальных баллончиков — только натуральные рецепты, проверенные временем.
Эти ароматы возвращают в детство, где всё пахло теплом, уютом и заботой. Делюсь с вами лучшими находками.
Стеклянная бутылка, немного масла-основы (миндальное, жожоба) и любимое эфирное масло.
5-8 бамбуковых палочек, переворачиваем каждую неделю — и дом благоухает месяц. Лаванда для расслабления, цитрус для бодрости, корица для уюта.
Сшейте мешочек 10x10 см, наполните сушёными цветами и пряностями. Добавьте пару капель масла, закройте и положите в шкаф или ящик.
Каждую неделю слегка сжимайте — и он снова оживёт. Мой любимый микс: лаванда, апельсиновая цедра и гвоздика.
Смесь глины, сушёных трав, пряностей и эфирных масел — скатать шарики, высушить, и ваш дом будет пахнуть сказкой до полугода.
Кожура цитрусовых, можжевельник, палочки корицы, гвоздика, корень ириса и эфирные масла. Томите на плите — аромат впитывается в сухую смесь и работает до года.
Мята, лимонная цедра, сода — всё это заливается кипятком, настаивается и распыляется на метлу. Подметаете — а в доме пахнет, как в саду после дождя.
Пчелиный воск + эфирные масла + немного специй — и ароматная свеча будет радовать неделями. Даже в выключенном виде она благоухает.
Пищевая сода, крахмал, эфирные масла — сформировать пасту, высушить и положить в пылесос. Пока убираетесь, весь дом наполняется ароматом.
Вода, водка, эфирные масла и глицерин. Распылите на шторы, диван, ковры — и забудьте про магазинные аэрозоли.
Аромат в доме — это настроение, память и душа. И ведь правда: один запах может сделать вечер уютным, а обычный день — особенным.
Так зачем платить за искусственные заменители, если можно наполнить свой дом настоящим?
Комфорт (англ. comfort) — это состояние окружающей среды, при котором человек ощущает уют, может иметь удобный, наиболее безопасный и рациональный доступ к её ресурсам для удовлетворения своих материальных потребностей для нормального функционирования человеческого организма, удовлетворений эстетического наслаждения.
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