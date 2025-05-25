Выглядит дешево и старомодно: плинтус, который пора забыть

1:57 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Даже самый свежий и стильный интерьер можно испортить одним небрежным элементом — плинтусом. Да-да, тем самым, который обычно "выбирают под пол, чтобы не заморачиваться". А потом удивляются, почему квартира напоминает офис бухгалтерии из 2003 года.

Фото: unsplash.com by Jarosław Ceborski, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ квартира

Камень преткновения у самого пола

Низкий плинтус в тон напольного покрытия кажется безопасным выбором. На деле он стирает границы, делает помещение плоским и "голым". Возникает ощущение, что комнату не доделали, как будто стены и пол слились в одно невнятное пятно.

Контраст решает всё

Современный интерьер требует акцентов. Белый высокий плинтус — вот тот штрих, который "приподнимает" потолки и собирает картинку в единое целое. Если подобрать его в цвет стен — получится эффект мягкого, почти невидимого перехода, без зрительной отсечки.

Минимум, который стоит рассматривать — высота от 10 см. Узкие планки на фоне широкой мебели и массивных дверей просто теряются и выглядят устаревшими.

Забудьте про "сапожок"

Форма тоже имеет значение. Популярный в прошлом плинтус-сапожок с выпуклой "волной" — это визуальный якорь, который тянет интерьер назад в нулевые. Особенно если он сделан из дешёвого желтеющего пластика.

Что выбрать вместо

Современная альтернатива — полиуретан или МДФ с матовой эмалью. Они не царапаются, легко моются и выглядят достойно даже спустя годы. Такой плинтус — не просто утилитарная деталь, а часть дизайнерского кода квартиры.

Порой, чтобы вдохнуть в пространство новую жизнь, достаточно одной детали. В этом случае — той, что проходит по самому краю, но создаёт впечатление целостности и стиля.

Уточнения

Плинтус (от греч. πλίνθος, вероятно, через лат. plinthus, плитка) — декоративный и защитный элемент отделки помещений для сокрытия щели между полом и стеной, тяга, идущая по низу стены.



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