Без хлопот и дизайнера: весеннее преображение квартиры в три приёма

1:35 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

После долгих зимних будней рука сама тянется к ярким цветам, воздушным тканям и уютным деталям. Весна просит перемен — и не только в гардеробе, но и в интерьере. Но чтобы оживить дом, не обязательно скупать декоративные безделушки и устраивать перестановку века. Всё куда проще.

Фото: flickr.com by Condos CCSCA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Стильная гостиная

1. Растения — живой акцент без лишнего ухода

Если нет времени на цветочный марафон с лейкой, выбирайте неприхотливые, но эффектные растения. Монстера, замиокулькас, фикус — зелёные герои, которым не нужен круглосуточный присмотр, а эстетики они добавляют сполна. А если хочется цветочного изящества — поставьте на видное место орхидею или мини-розу.

2. Текстиль — уют в два движения

Весна не отменяет подушки и пледы — наоборот. Подушки с яркими наволочками и лёгкие пледы добавляют домашнего тепла и цвета. Даже если вы не собираетесь укутываться в них каждый вечер, они делают интерьер мягче и визуально теплее.

3. Свечи — детали, которые "держат" атмосферу

Свечи — идеальное украшение: недорого, красиво и всегда к месту. Поиграйте с формами: поставьте на поднос пару свечей разной высоты или добавьте ароматические — пусть дом пахнет свежестью, а не декабрьским затишьем.

Всё вместе — текстиль, зелень и свет — создают атмосферу весны, не нарушая покой интерьера. Минимум усилий, максимум уюта.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.



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