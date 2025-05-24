Купе или классика? Один шкаф скрывает кривые стены, другой — служит вечно

2:00 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Выбор между распашным шкафом и шкафом-купе — как спор о вкусе кофе: у каждого свои аргументы, и оба варианта по-своему хороши. Всё зависит от планировки комнаты, эстетических предпочтений и готовности к техническим нюансам. Давайте разберёмся, кому подойдёт какой шкаф.

Фото: https://www.freepik.com Девушка

Эстетика и аккуратность

Если хочется визуального спокойствия и чистых линий — распашной шкаф в этом плане вне конкуренции. Его фасады находятся в одной плоскости со стеной, не выбиваются из интерьера и смотрятся опрятно. А вот купе с его рельсами и направляющими всегда немного "утоплен" и визуально массивнее.

Вписывается без щелей

У распашного шкафа есть ещё один плюс — его цоколь можно подогнать идеально под плинтус. Это придаёт мебели завершённый вид, словно шкаф вырос прямо из стены.

А вот с местом — нюанс

Распашной шкаф в среднем на 10-15 см менее глубокий, чем купе. Раздвижная система требует пространства, так что если вы цените каждый сантиметр глубины — это важный момент. Но зато в малогабаритке с тесным проходом выигрывает шкаф-купе: дверцы не распахиваются и не задевают мебель или стены.

Надёжность и уход

Уход за распашными дверцами минимален. Они крепятся на петли, редко ломаются и легко открываются. В то время как раздвижные системы требуют регулярной чистки направляющих — особенно если в доме есть питомцы или ковры. Попавшие волосы и пыль быстро превращают открывание в испытание.

Не боится кривых стен

Если стены в квартире не идеально ровные (что, скажем честно, бывает часто), распашной шкаф может преподнести сюрприз: дверцы будут цепляться или оставлять щели. Купе в этом плане проще — он спокойно "терпит" неровности и ведёт себя спокойно даже в неидеальных условиях.

Уточнения

Шкаф (устар. шкапъ) — мебельное изделие (преимущественно с дверцами, с ящиками или без них) для хранения предметов различного функционального назначения.



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