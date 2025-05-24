Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вирусы-зомби просыпаются: учёные бьют тревогу из-за таяния вечной мерзлоты
Неожиданное примирение на концерте Басты: зритель извинился перед женой под громкие овации
Эти 5 оттенков освежат лицо за минуту — проверено для цветотипа Лето
Советская кухня: 5 рецептов, которые мы повторяем до сих пор
Omoda C7: готовьте кошельки! 27 мая стартуют продажи нового дерзкого кроссовера
Пушистик страдает молча: какие ошибки хозяев отталкивают кошек
Самый солнечный цветотип Весна: вот как изменить гардероб и макияж, чтобы засиять
Жизнь нараспашку: путешественница раскрыла главное отличие образа жизни шведов и россиян
Рианну назвали лучшим собутыльником: чем певица удивила известного телеведущего?

Купе или классика? Один шкаф скрывает кривые стены, другой — служит вечно

2:00
Недвижимость

Выбор между распашным шкафом и шкафом-купе — как спор о вкусе кофе: у каждого свои аргументы, и оба варианта по-своему хороши. Всё зависит от планировки комнаты, эстетических предпочтений и готовности к техническим нюансам. Давайте разберёмся, кому подойдёт какой шкаф.

Девушка
Фото: https://www.freepik.com
Девушка

Эстетика и аккуратность

Если хочется визуального спокойствия и чистых линий — распашной шкаф в этом плане вне конкуренции. Его фасады находятся в одной плоскости со стеной, не выбиваются из интерьера и смотрятся опрятно. А вот купе с его рельсами и направляющими всегда немного "утоплен" и визуально массивнее.

Вписывается без щелей

У распашного шкафа есть ещё один плюс — его цоколь можно подогнать идеально под плинтус. Это придаёт мебели завершённый вид, словно шкаф вырос прямо из стены.

А вот с местом — нюанс

Распашной шкаф в среднем на 10-15 см менее глубокий, чем купе. Раздвижная система требует пространства, так что если вы цените каждый сантиметр глубины — это важный момент. Но зато в малогабаритке с тесным проходом выигрывает шкаф-купе: дверцы не распахиваются и не задевают мебель или стены.

Надёжность и уход

Уход за распашными дверцами минимален. Они крепятся на петли, редко ломаются и легко открываются. В то время как раздвижные системы требуют регулярной чистки направляющих — особенно если в доме есть питомцы или ковры. Попавшие волосы и пыль быстро превращают открывание в испытание.

Не боится кривых стен

Если стены в квартире не идеально ровные (что, скажем честно, бывает часто), распашной шкаф может преподнести сюрприз: дверцы будут цепляться или оставлять щели. Купе в этом плане проще — он спокойно "терпит" неровности и ведёт себя спокойно даже в неидеальных условиях.

Уточнения

Шкаф (устар. шкапъ) — мебельное изделие (преимущественно с дверцами, с ящиками или без них) для хранения предметов различного функционального назначения.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Унитаз блестит, бельё пахнет, сковорода как новая — и всё благодаря одному средству
Недвижимость
Унитаз блестит, бельё пахнет, сковорода как новая — и всё благодаря одному средству Аудио 
Победитель Евровидения-2025 в центре скандала: австрийское ТВ отрекается от артиста из-за высказываний об Израиле
Зарубежный
Победитель Евровидения-2025 в центре скандала: австрийское ТВ отрекается от артиста из-за высказываний об Израиле Аудио 
Ломаются чаще, чем заводятся: рейтинг авто, которых стоит избегать
Авто
Ломаются чаще, чем заводятся: рейтинг авто, которых стоит избегать Аудио 
Популярное
Джокович сыграл в теннис с одной из самых красивых женщин в мире

Сербскому теннисисту удалось провести матч с одной из самых красивых женщин в мире.

Джокович сыграл в теннис с одной из самых красивых женщин в мире
Подводная сенсация: учёные нашли кальмара, связанного с гигантским монстром, скрывающимся в океане
Подводная сенсация: учёные нашли кальмара, связанного с гигантским монстром, скрывающимся в океане
3 привычки людей, у которых дома всегда чисто, красиво и по-настоящему уютно
Ломаются чаще, чем заводятся: рейтинг авто, которых стоит избегать
Зеленский в ловушке: чем его легитимация обернется для Украины? Дмитрий Плотников Страны НАТО Черноморского региона обеспокоены выходом ВС РФ к границам Румынии Любовь Степушова Недра по-американски: как ласковый Зеленский оказался на вертеле Трампа Юрий Бочаров
Не представляете, какая она на самом деле: певица Ева Власова высказалась об Алсу
Что означает, если у вас дома живёт серый кот: толкование, которое удивит
У этой марки нет конкурентов на вторичке — спрос зашкаливает
У этой марки нет конкурентов на вторичке — спрос зашкаливает
Последние материалы
Вирусы-зомби просыпаются: учёные бьют тревогу из-за таяния вечной мерзлоты
Как быстро пройти досмотры у Крымского моста в 2025 году и пережить пробку
Неожиданное примирение на концерте Басты: зритель извинился перед женой под громкие овации
Эти 5 оттенков освежат лицо за минуту — проверено для цветотипа Лето
Советская кухня: 5 рецептов, которые мы повторяем до сих пор
Omoda C7: готовьте кошельки! 27 мая стартуют продажи нового дерзкого кроссовера
Пушистик страдает молча: какие ошибки хозяев отталкивают кошек
Самый солнечный цветотип Весна: вот как изменить гардероб и макияж, чтобы засиять
Купе или классика? Один шкаф скрывает кривые стены, другой — служит вечно
Жизнь нараспашку: путешественница раскрыла главное отличие образа жизни шведов и россиян
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.