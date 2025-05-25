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Забудьте про химикаты: этот натуральный рецепт от мух и тараканов из трёх ингредиентов изменит вашу жизнь

1:52
Недвижимость

Тараканы и мухи — одни из самых неприятных и потенциально опасных насекомых. Они не только раздражают, но и могут переносить микробы и бактерии, которые загрязняют пищу и вредят здоровью, особенно если в доме есть дети или домашние животные.

Муха
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Муха

Когда вы замечаете этих насекомых, скорее всего, их гораздо больше, чем видно. Вместо химических спреев, которые могут содержать токсичные вещества, есть более безопасное решение.

Эксперты греческого издания Shape поделились рецептом натурального репеллента, который безопасен для здоровья и окружающей среды. Он эффективно отпугивает тараканов и мух.

Ингредиенты:

  • 0,5 стакана воды;
  • 0,5 стакана Листерина;
  • 2-3 капли средства для мытья посуды.

Инструкция по применению:

  1. Подготовьте ингредиенты: возьмите воду, Листерин и средство для мытья посуды. Убедитесь, что все ингредиенты чистые и свежие.
  2. Смешайте ингредиенты: в миске или бутылке тщательно смешайте воду и Листерин. Затем добавьте 2-3 капли средства для мытья посуды и хорошо перемешайте, чтобы все компоненты равномерно соединились.
  3. Нанесите репеллент: используйте распылитель, чтобы равномерно распылить смесь в местах скопления насекомых. Обработайте углы, под раковинами, за шкафами, под столами и другими труднодоступными местами.
  4. Повторяйте по мере необходимости: для поддержания эффекта повторяйте обработку каждые 2-3 дня или по мере появления насекомых.

Этот натуральный репеллент не только безопасен, но и эффективно отпугивает тараканов и мух, создавая здоровую и чистую среду в вашем доме.

Уточнения

Репеллент (от лат. repellens — отталкивающий, отвращающий) — природное или синтетическое химическое вещество, применяемое в бытовых целях для отпугивания членистоногих.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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