Забудьте про химикаты: этот натуральный рецепт от мух и тараканов из трёх ингредиентов изменит вашу жизнь

Тараканы и мухи — одни из самых неприятных и потенциально опасных насекомых. Они не только раздражают, но и могут переносить микробы и бактерии, которые загрязняют пищу и вредят здоровью, особенно если в доме есть дети или домашние животные.
Когда вы замечаете этих насекомых, скорее всего, их гораздо больше, чем видно. Вместо химических спреев, которые могут содержать токсичные вещества, есть более безопасное решение.
Эксперты греческого издания Shape поделились рецептом натурального репеллента, который безопасен для здоровья и окружающей среды. Он эффективно отпугивает тараканов и мух.
Ингредиенты:
Инструкция по применению:
Этот натуральный репеллент не только безопасен, но и эффективно отпугивает тараканов и мух, создавая здоровую и чистую среду в вашем доме.
Репеллент (от лат. repellens — отталкивающий, отвращающий) — природное или синтетическое химическое вещество, применяемое в бытовых целях для отпугивания членистоногих.
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