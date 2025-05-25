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Ненавидите уборку? Попробуйте метод растворения и измените свою жизнь

2:59
Недвижимость

Ненавидите уборку? Вы не одиноки. Эмоциональная сторона процесса часто бывает сложной и запутанной. Многие считают расхламление бесконечной рутиной.

Девушка
Фото: https://www.freepik.com
Девушка

Ольга Найман, стилист, дизайнер интерьеров и автор книги "Пространственная алхимия", предлагает более глубокий подход — растворение. Этот метод заключается в поиске ответа на вопрос: "Почему я не могу избавиться от этих вещей?" Что они для меня значат?

Что такое растворение?

Ольга Найман объясняет, что растворение — это способ освободиться от устаревших идентичностей, нежелательных моделей поведения и низкой самооценки. Это процесс трансформации, напоминающий превращение гусеницы в бабочку. Избавляясь от ненужных вещей, вы освобождаете место для новых ролей и идентичностей.

Растворение помогает разрушить слои идентичности, личных ценностей и убеждений. Это не просто выбрасывание вещей без самоанализа. Это глубокое переосмысление того, что для вас действительно важно, цитирует эксперта shape.gr.


Как начать процесс растворения?

1. Начните с очевидного

Если ваш дом завален бумагами, сломанными игрушками или одеждой, которую вы больше никогда не наденете, начните с этих вещей. Это поможет вам увидеть, что действительно важно, а что можно отпустить.


2. Проанализируйте свои старые вещи

Найдите предметы, которые связаны с устаревшими идентичностями. Спросите себя: "Купил бы я это снова сегодня?" "Пригодится ли мне это в будущем?" "Помню ли я, что у меня есть эта вещь?" Если ответ отрицательный, возможно, пришло время с ними расстаться.


3. Определите эмоционально заряженные вещи

Это самый сложный шаг. Многие из нас связывают эмоции с предметами: семейные реликвии, подарки, воспоминания. Но важно помнить, что любовь не в самих вещах, а в воспоминаниях, которые они вызывают.


Задайте себе вопросы: "Буду ли я использовать это сейчас?" "Впишется ли это в мой новый дом?" "Может ли кто-то другой использовать это лучше?" Это поможет вам принять более осознанное решение.


4. Время прощаться

Последний шаг — это прощаться с вещами, которые больше не приносят вам радости или пользы. Подумайте, сколько практичных предметов, таких как шкафы или чистящие средства, действительно важны для вас. Если многие вещи оставляют вас равнодушными, возможно, пришло время избавиться от них.


Сохраняйте те вещи, которые вам нравятся за их эстетическую ценность, а не только за функциональность. Пусть ваш дом станет отражением вашей новой, улучшенной версии себя.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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