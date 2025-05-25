Один приём, который сделает квартиру визуально дороже

1:43 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Каждая комната в своей "шкуре": гостиная в зелёных тонах, кухня — в бирюзе, спальня — в пыльно-розовом. Знакомо? Многим кажется, что так интерьер становится интереснее. Но дизайнеры уверяют: это одна из самых распространённых ошибок в оформлении квартиры.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Ванная комната

Почему разные стили — не лучшая идея

Желание реализовать в каждой комнате новую идею понятно: хочется и современности, и уюта, и экспериментов. Но итог часто оказывается пёстрым и несбалансированным. Пространство становится визуально тяжёлым и раздробленным.

Прыжки от одного стиля к другому создают ощущение хаоса, особенно в небольших квартирах. Визуально теряется связь между помещениями — а вместе с ней и ощущение уюта.

Повторение цвета = целостность и лёгкость

Решение простое — повтор акцентного цвета в разных зонах. Не нужно красить всю квартиру в один и тот же тон: достаточно повторить одну деталь, чтобы добиться гармонии. Например:

Акцентная стена в гостиной и кухня с фартуком того же цвета

Подушки, шторы или коврик с одинаковыми оттенками в спальне и прихожей

Детали мебели или декора, объединённые общей палитрой

Даже белая акцентная стена в разных комнатах уже работает — создаёт "воздух" и визуальное единство.

Эффект от единого подхода:

Квартира кажется больше

Интерьер выглядит дороже и профессиональнее

Пространство "дышит" и не утомляет глаз

Каждая комната сохраняет индивидуальность, но поддерживает общую концепцию

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.



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