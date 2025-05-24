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Думаете, что старый интерьер не спасти? Этот проект убедит вас в обратном!

2:18
Недвижимость

Этот проект — о преобразовании пространства, где каждый элемент становится частью большой идеи. Архитекторы предложили уникальные решения, превращая старую квартиру в современное жилье с акцентом на свет, пространство и уют.

Таунхаус
Фото: Фотобанк Московской области by Александр Кожохин, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Таунхаус

Умные решения для повседневной жизни

Пожилые кухни и прачечные были сохранены в своем привычном месте, но теперь они гармонично встроены за дверцами шкафов с функциональными скрытыми механизмами, которые идеально вписываются в интерьер. Это решение не только освободило пространство, но и улучшило циркуляцию воздуха, добавив функциональности.

Потолок как произведение искусства

Одним из самых креативных решений стала необычная форма потолка. Архитекторы, столкнувшись с неровностями в плитах, создали "корпус корабля" — потолок из гипса и дерева, который не только решил проблему, но и стал уникальной деталью интерьера, добавив индивидуальности проекту.

Натуральные материалы и нейтральные цвета

Декор был полностью обновлен: пространство обретает жизнь благодаря сочетанию нейтральных цветов, от белого и открытого бетона до натурального дерева. Основная цель — подчеркнуть личные вещи владельцев и ландшафтный дизайн, создать баланс между современным и традиционным. В интерьере можно найти предметы мебели в стиле бразильского дизайна, ковры из натуральных материалов — все это добавляет уникальности.

Непрямое освещение и внимание к деталям

Проект не мог обойтись без особого внимания к освещению. Непрямые светильники, установленные на стенах, не только создают уютную атмосферу, но и подчеркивают текстуры материалов, таких как гипсовый потолок, дерево и бетон. Это делает пространство более выразительным и гармоничным.

Дерево, бетон и лен: детали, которые согревают

Одним из главных акцентов в отделке стали натуральные материалы. Открытый бетон, деревянные стеллажи и двери создают ощущение тепла и уюта. Восстановленный пол тако пероба-ду-Кампо и белые льняные шторы завершают картину, придавая дому завершенность и стиль.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior — внутренний мир, из лат. intrа — внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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