Этот дом — мечта владельца и спасение для современного дизайна: удивительная вилла в Афинах

2:50 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

На юго-восточном побережье Аттики, где сосны сливаются с морем, возвышается уникальная вилла, которая отражает идею современного средиземноморского модернизма. Она расположена в Вульягмени, всего в получасе от Афин, в месте, которое с каждым годом становится всё более привлекательным для ценителей эстетики и уединения.

Фото: commons.wikimedia.org by Αρκάς, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ано Долиана, Аркадия, Греция

Резиденция по-настоящему удивляет: это проект, который в буквальном смысле был рожден из воображения владельца. Начав с покупки двух отдельных домов — пентхауса и мезонета с садом — в 2018 году, он решил соединить их и создать нечто совершенно новое. В результате получился дом площадью 600 квадратных метров с 400 квадратными метрами террас и балконов, которые кажутся парящими в воздухе, над Эгейским морем. Это не просто реконструкция — это слияние двух независимых пространств, ставшее результатом работы в условиях пандемии. Но итог оправдал все усилия: новый дом стал воплощением эстетической гармонии и функциональной целостности.

Резиденция состоит из трех уровней, плавно переходящих друг в друга. На среднем уровне находится основное пространство: гостиная, столовая, кухня и зона для развлечений. На втором этаже размещены гостевые домики, выполненные с учётом уединения и комфорта. Третий этаж полностью отведен под главную спальню с отдельной гостиной, что придает ощущение независимости и роскоши.

Использование больших стеклянных окон с тонкими алюминиевыми рамами усиливает диалог между интерьером и природой. Эти окна пропускают свет, открывая потрясающий панорамный вид на Вульягмени и побережье.

В интерьерах царит утонченная белая палитра, но это не стандартный "островной" белый, а более мягкий и землистый оттенок, который смягчает интенсивное освещение, создавая уютную атмосферу. На этом нейтральном фоне выделяется отборная мебель, произведенная мировыми мастерами дизайна. Скульптурный диван Edra "On the Rocks", кресло Barrett от Baxter и плавающий элемент Track от Living Divani — все они расположены так, что создается ощущение, будто они парят в воздухе. В доме также присутствуют работы таких известных дизайнеров, как Уоррен Платнер, Пьеро Лиссони и Марио Беллини.

В этой вилле всё идеально: от просторных террас с видом на Эгейское море до изысканных деталей интерьера. Здесь каждый элемент создан с уважением к пространству и природе, гармонично сочетая современность и комфорт.

Уточнения

Ви́лла (лат. villa — загородный дом) — в прошлом в большинстве случаев прибрежный дом в классическом римском и итальянском стиле, как правило, предназначенный для сезонного проживания, сейчас дорогостоящий, богато украшенный, большой дом, на большой территории, для проживания одной семьи.



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