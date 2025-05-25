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5 вещей, от которых дизайнеры в ужасе: никогда не ставьте их у себя дома

2:16
Недвижимость

Интерьер может быть продуманным до мелочей — и всё же выглядеть устаревшим или дёшево. Почему? Часто виноваты неудачные детали. Профессиональные дизайнеры рассказали, какие предметы они обходят стороной. Возможно, вы найдёте среди них что-то из своего дома.

интерьер квартиры на Площади Витторио
Фото: https://commons.wikimedia.org by Octopus moldavicus, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
интерьер квартиры на Площади Витторио

1. Дешёвые пластиковые аксессуары

Даже самый аккуратный интерьер можно испортить яркой пластиковой вазой или статуэткой из масс-маркета. Такие вещи выглядят временно, дёшево и быстро теряют вид.

Что делать вместо: замените аксессуары на стеклянные, керамические или деревянные. Натуральная текстура всегда смотрится дороже.

2. Громоздкая мебель

Огромный диван в небольшой комнате или шкаф "до потолка" визуально сжимают пространство. Даже если мебель дорогая, она может испортить восприятие интерьера.

Тренд: в 2025 году популярна модульная мебель — она компактна, мобильна и легко адаптируется под пространство.

3. Искусственные растения

Пыльные пластиковые фикусы и лианы — антиикона стиля. Они не добавляют уюта и часто выглядят неестественно.

Альтернатива: живые растения или сухоцветы в минималистичных вазах. Даже одна ветка в стеклянной банке выглядит лучше, чем искусственная композиция.

4. Неоновые акцентные стены

Кислотный цвет на одной стене — приём, от которого дизайнеры давно отказались. Такие цвета быстро утомляют и раздражают.

Совет: используйте нейтральную базу (бежевый, серый), а яркость добавляйте текстилем или постерами. Это проще обновить и легче воспринимается.

5. Универсальные гарнитуры

Комплекты мебели из одного материала и цвета — вчерашний день. Они делают интерьер плоским и "каталожным".

Как правильно: смешивайте стили и материалы. Деревянный стол и металлические стулья, мягкий диван и контрастные подушки — именно такие сочетания делают интерьер живым и стильным.

Уточнения

Интерье́р — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение. Соответственно: план — вид сверху, плафон — вид снизу вверх, фасад — вид спереди, сзади, сбоку (передний, задний и боковые фасады), ракурс — вид с угла.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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